İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un bir hafta önce aldıkları istifa kararlarının ardından savaş kabinesini resmen feshetti. Netanyahu'nun bu hamlesiyle aşırı sağın koalisyon ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin savaş kabinesine dahil olmalarını engellediği ifade ediliyor.

17.06.2024 11:22  Güncelleme: 11:45
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İsrail'de ordu sözcüsünün Avichay Adraee'nin Gazze'deki taktiksel ateşkes çıkışı Tel Aviv yönetiminde büyük bir krize neden oldu. Başbakan Netanyahu ateşkes haberlerini reddedip "Asla olmayacak" çıkışında bulunmasının ardından bugün de dünyada ses getiren bir karar aldı. Reuters'ın haberine göre, Netanyahu 6 üyeli savaş kabinesini resmen feshetti.

"GANTZ AYRILDIĞINDA ARTIK BİR KABİNEYE GEREK KALMADI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü siyasi-güvenlik kabinesiyle yaptığı toplantıda savaş kabinesinin sona erdiğini açıkladı. Bu adım, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın geçen hafta olağanüstü hal hükümetinden istifa etmesinin ardından bekleniyordu. Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunmuştu. Bunun ardından eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da, Netanyahu'ya istifa mektubunu sunarak Savaş Kabinesi'nden istifa etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
Benny Gantz.

YENİ KABİNE KURULMAYACAK

Netanyahu'ya göre, koalisyon partilerinin liderlerinden oluşacak yeni bir kabine kurulmayacak. Bu fikir daha önce bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir tarafından gündeme getirilmişti.

HASSAS KARARLAR DANIŞMA FORUMUNDA ELE ALINACAK

Ancak operasyonlarla ilgili hassas kararlar Savunma Bakanı Yoav Gallant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve savaş kabinesinde gözlemci olarak görev yapan Shas Partisi Başkanı Aryeh Deri'nin yer alması beklenen daha küçük bir danışma forumunda ele alınacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir.

"BEN-GVİR GİBİ BAKANLARIN KABİNEYE KATILMASINI ENGELLEMEK İSTİYOR"

İsrail'in önde gelen ana akım gazetelerinden Haaretz, Netanyahu'nun kabineyi feshetme kararının esas olarak aşırı sağcı koalisyonunun ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş kabinesine dahil edilmesini engellemeyi amaçladığını yazdı.

NETANYAHU: ASKERİ KADEMENİN KABUL ETMEDİĞİ KARARLAR ALDIM

Pazar günü yapılan haftalık kabine toplantısında Netanyahu, " Hamas'ın yeteneklerini ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için askeri kademenin her zaman kabul etmediği kararlar aldım. Bizim bir ordumuz olan bir ülkemiz var, bir ülkemiz olan bir ordumuz yok" dedi. İsrail medyası, Netanyahu'nun hükümetindeki bakanlara hassas toplantıları sınırlı bir forumda yapacağını bildirdiğini de belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

Kabine, İsrail, Gazze, Ordu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti - Son Dakika

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