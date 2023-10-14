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İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askerleri ziyaret etti: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askerleri ziyaret etti: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

Son Güncelleme: 14.10.2023 18:37

İsrail'in daha önce sinyalini verdiği kara harekatının artık eli kulağındayken Başbakan Netanyahu da sınırdaki askerleri ziyaret etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Netanyahu, bir askere ''Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?'' diye sordu.

İsrail, kara harekatı için Gazze sınırındaki tank ve kara birliklerini yoğunlaştırırken, Başbakan Netanyahu da sınırdaki askerleri ziyaret etti. Netanyahu, bir askere "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?" diye sordu. Paylaşıma bir de not düşen Netanyahu, "Gazze Şeridi'ndeki savaşçılarımızla ön saflarda. Hepimiz hazırız" ifadelerini kullandı.

SİVİLLERE VERİLEN 24 SAATLİK SÜRE DOLDU

7 Ekim'de Hamas'un Aksa operasyonu ile başlayan kanlı çatışmalar, bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor. Gazze'yi abluka altına alan İsrail'in sivillerin bölgeyi terk etmesi için verdiği 24 saatlik süre doldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askerleri ziyaret etti: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

TANKLAR VE KARA BİRLİKLERİ SINIRA SIRALANDI

Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot'a hazırlığını arttıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor. Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini isteyen İsrail'e ait tanklar kara harekatı için Gazze sınırında sıralandı. Aynı zamanda kara birlikleri de tank ve zırhlı aracın sevk edildiği noktalarda bekleyişini sürdürüyor.

"BİR SONRAKİ AŞAMAYA HAZIR MISINIZ?"

İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırları askere bir ziyarette bulundu. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, bir askere "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?" diye sordu. Paylaşıma not düşen Netanyahu, "Gazze Şeridi'ndeki savaşçılarımızla ön saflarda. Hepimiz hazırız" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askerleri ziyaret etti: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

"DÜŞMANLARIMIZI YAPTIKLARIMIZ NESİLLER BOYU YANKILANACAK" DEMİŞTİ

Birkaç gün önce yaptığı açıklamalarda Gazze'ye yapılan saldırıların sadece bir başlangıç olduğunu belirten Netanyahu, "Hamas savaş istedi ve bununla yüzleşecek. Düşmanlarımıza yapacaklarımız nesiller boyu yankılanacak. Önümüzde zor günler var ve kazanmaya kararlıyız. Kaçırılanlar ve kaybolanlar için her şeyi yapacağız" demişti.

İSRAİL ORDUSU: HAVADAN, DENİZDEN VE KARADAN GENİŞ KAPSAMLI OPERASYONA HAZIRIZ

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askerleri ziyaret etti: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askerleri ziyaret etti: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askerleri ziyaret etti: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askerleri ziyaret etti: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? - Son Dakika
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