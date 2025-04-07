Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

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ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü. Zirvenin ardından Oval Ofis'te açıklamada bulunan Netanyahu, "Suriye'nin bize saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz." dedi.

07.04.2025 22:25  Güncelleme: 22:55
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırladı. Trump ve Netanyahu görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemedi ancak küçük bir gazeteci grubuna Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

NETANYAHU: TÜRKİYE İLE ÇATIŞMADAN KAÇINMAK İSTİYORUZ

Netanyahu'nun açıklamaları dikkat çekti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ile çatışma istemediklerini söyledi. Netanyahu, " Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: GÜMRÜK VERGİLERİNDE MÜZAKERELER DE OLABİLİR

Trump ise yaptığı açıklamada, 'İran ile doğrudan temas halindeyiz. Görüşmeler cumartesi günü devam edecek. İran ile herhangi bir anlaşmada İsrail'in de katılımcı olmasını istiyoruz ancak çatışmadan da kaçınmak istiyoruz. İran ile anlaşma sağlanamazsa, yapılması gereken şeyi yapacağız. Birçok ülke bizimle müzakere ederek gümrük vergileri konusunda bizimle anlaşmaya varacak. Gümrük vergileri kalıcı olabilir ancak müzakereler de olabilir.' dedi.

Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Donald Trump, "Gazze'deki savaş çok uzak olmayan bir gelecekte sona erecek" dedi.

Netanyahu: Suriye\'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

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Son Dakika Dünya Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • atakan şimşek:
    bunlar oyun bunların sözüne inanılmaz 160 0 Yanıtla
  • Mustafa Soğancı:
    ??TRUMP BİZİM ÜLKEYİ YÖNETENLERE 3GÜN SIÇMAYACAKSINIZ DESE: SIRF YALAKALIK İÇİN BİR HAFTA SIÇMAZLAR.......... YALAN MI??? 54 79 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    götün tutuşmaya başladı . 103 11 Yanıtla
  • Ebuturap:
    o.c zaten birlikte paslasiyorsunuz 102 5 Yanıtla
  • Hayrettin302:
    korktun mu lan korktun mu ha 76 12 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK İSRAİLOĞULLARI…. SİZİN BİR UZANTINIZ DA BU ÜLKEDE MALESEF …. 80 4 Yanıtla
  • 34ts6665:
    reis bi kına da İsrail kahru perişan olsun ?? 30 27 Yanıtla
  • emre7777:
    MK İsrail 53 3 Yanıtla
  • c5nmzbwwhc:
    aptal olma evladım 22 4 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Yine medya devrede, abd den dönüşte birçok ülke tutuklama kararı aldığı için türkiye üzerinden gider bu, ne de olsa türkiye öyle bir karar almadı, neden acaba? 12 8 Yanıtla
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