İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, gıda zehirlenmesi yaşadı. Doktorları, Başbakanın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak üç gün boyunca dinleneceğini açıkladı.

KABİNE TOPLANTISINA KATILMADI

Netanyahu, dün gece saatlerinde yediği yemek sonrası rahatsızlandı. Doktorlar, Başbakanın gıda zehirlenmesi yaşadığını duyurdu. Netanyahu, rahatsızlığı nedeniyle bu sabah yapılan kabine toplantısına katılamadı. Yapılan açıklamada, üç gün boyunca Netanyahu'nun evden çalışacağı belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.

GEÇTİĞİMİZ ARALIK AYINDA PROSTATI ALINMIŞTI

Netanyahu'ya 2023 yılında kalp pili takılmış ve geçtiğimiz Aralık ayında idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulduktan hemen sonra da prostatı alınmıştı.