İsrail Başbakanı'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Dünya

İsrail Başbakanı'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu

İsrail Başbakanı\'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu

Gazze'de son bir yılda 45 bini aşkın masumun katledilmesi emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında UCM tarafından alınmış tutuklama kararı olmasına rağmen Macaristan'a giriş yaptı. Bu gelişme sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Macaristan hükümeti Netanyahu'yu tutuklamamak için UCM'den ayrılma kararı alınca bir tepki de Almanya'dan geldi.

03.04.2025 16:44
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Uluslararası hukuku yok sayıp Gazze'de her türlü silah kullanarak masum insanları katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan'ı ziyaret etti. Ancak Gazze'de 45 masumun katledilmesi talimatını veren Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı alındı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de Netanyahu'nun tutuklanması için defalarca çağrıda bulundu.

ALMANYA UCM'DEN AYRILDI

Dünya kamuoyu Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının Macaristan hükümeti tarafından tatbik edilip edilmeyeceğini merak edenken bir son dakika gelişmesiyle karşılaştı. Macaristan hükümeti Netanyahu'yu tutuklamamak için UCM'den ayrılma kararı aldı.

Bu karar uluslararası kamuoyunda büyük tartışmalara neden olurken Macaristan hükümetine ardı ardına tepkiler yağdı. Son tepki ise Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan geldi. Neanyahu'nun tutuklanması gerekliliğine değinmeyen Alman Bakan sadece Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararını eleştirdi. Baerbock, bu kararın uluslararası hukukun üstünlüğünü zayıflattığını ve global adaleti tehdit ettiğini belirtti. Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararını değerlendiren Baerbock, "Bu, uluslararası ceza hukuku için kötü bir gün." dedi. Avrupa Birliği'nin (AB) net kurallarını ve Roma Statüsü'nü anımsatan Baerbock, "Avrupa'da hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını ve bunun hukukun tüm alanları için geçerli olduğunu defalarca açıkça ifade ettim." diye konuştu.

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Ekonomi Türkiye, Macaristan, Politika, Ekonomi, Almanya, İsrail, Masum, Gazze, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz:
    bunu en son yapacak ülke macarlar olmalıydı yazıklar olsun size 34 4 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    göz korkusunun Allah korkusunun önüne geçme durumu 16 4 Yanıtla
  • isa1507_:
    Macarlar böyle olmamalıydı muhtemelen amerikan baskısı yemiş olabilirler hemde rusyanın koltuğunda yazıklar olsun 10 2 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    dünya nereye gidiyor?? otoriter rejime doğru hızla ilerliyor bu insanlık için büyük tehlike 9 2 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    Adalet büyük sineklerin delip geçtiği küçük sineklerin takılıp kaldığı bir örümcek ağıdır 8 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Macaristan natanyahuyu tutuklamaması normal..tutuklasa yer yerinden oynardı.ayrıca Almanya ikiyüzlü bir ülke sanki kendileri tutuklayacakmıydı 7 2 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Kimsenin büzüğu Netenyahuyu tutuklamaya yetmez. Bu Akkoyunlar Reis Reis diyorlarya, Gordunuzmu Reislik neymiş. Kimse ses çıkaramıyor. 4 2 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Hangi ülke ülke tutuklanacak 2 1 Yanıtla
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