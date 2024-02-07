İsrail ile Hamas ateşkeste anlaştı! 3 aşamadan oluşacak, işte detaylar - Son Dakika
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Dünya

İsrail ile Hamas ateşkeste anlaştı! 3 aşamadan oluşacak, işte detaylar

7 Ekim'deki Hamas saldırısına karşılık vermek bahanesiyle 20 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail'de ateşkes gelişmesi yaşandı. Ülke basınına göre Başbakan Netanyahu savaş kabinesine haber vermeden Gazze'de ateşkese onay verdi. Filistinli kaynaklar da Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini duyurdu.

07.02.2024 12:20  Güncelleme: 12:24
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İsrail'de kademeli ateşkes için karar verildi. Netanyahu'nun ateşkese onay verdiği, Hamas'ın da Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiği duyuruldu.

NETANYAHU, SAVAŞ KABİNESİNE HABER VERMEDİ

İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesinin görüşünü almadan Gazze'de ateşkes için onay verdi. Hamas da İsrail'in ateşkes önerisini kabul etti. Ateşkesin 3 aşamada gerçekleşeceği öğrenildi.

45'ER GÜN SÜRECEK 3 AŞAMALI ATEŞKES

Ateşkesle ilgili olarak Hamas'ın, İsrail'in ateşkes önerisini kabul ettiği Filistinli kaynaklar tarafından doğrulandı. Buna göre İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına karşılık vermek bahanesiyle başlattığı ve 27 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan süreçte 3 aşamalı bir ateşkese geçilecek. Esir takasının da yer alacağı ateşkesin her bir aşaması 45 gün sürecek.

NE OLMUŞTU?

İsrail-Hamas geriliminde savaşa dönüşen olayda en son Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında İsrail'in Gazze Şeridi'nde 123 gündür devam eden saldırılarında son 24 saatte 12 katliam gerçekleştirildiği belirtilmiş, saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğü, 143 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Bakanlık açıklamasında Gazze'de, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 585'e, yaralı sayısının da 66 bin 978'e yükseldiği bilgisi verilmişti.

Ayrıca ağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle enkaz altında veya yol kenarlarında kalan cenazelere ulaşamadığını bildirmişti.

İsrail ile Hamas ateşkeste anlaştı! 3 aşamadan oluşacak, işte detaylar

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    Yorumlar (3)

  • Beşiktaş 1903: Hamas en az İsrail kadar suçlusun 21 111 Yanıtla
  • Onur Korkmaz: Sen onların tırnağı bile etmezsin! 68 16
  • Beşiktaş 1903: Onur malagi hamasin yüzün den bir sürü masum öldü. Burda konuşacağına niye gitmedim peki 10 56

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