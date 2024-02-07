İsrail ile Hamas ateşkeste anlaştı! 3 aşamadan oluşacak, işte detaylar

İsrail'de kademeli ateşkes için karar verildi. Netanyahu'nun ateşkese onay verdiği, Hamas'ın da Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiği duyuruldu.
İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesinin görüşünü almadan Gazze'de ateşkes için onay verdi. Hamas da İsrail'in ateşkes önerisini kabul etti. Ateşkesin 3 aşamada gerçekleşeceği öğrenildi.
Ateşkesle ilgili olarak Hamas'ın, İsrail'in ateşkes önerisini kabul ettiği Filistinli kaynaklar tarafından doğrulandı. Buna göre İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına karşılık vermek bahanesiyle başlattığı ve 27 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan süreçte 3 aşamalı bir ateşkese geçilecek. Esir takasının da yer alacağı ateşkesin her bir aşaması 45 gün sürecek.
İsrail-Hamas geriliminde savaşa dönüşen olayda en son Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında İsrail'in Gazze Şeridi'nde 123 gündür devam eden saldırılarında son 24 saatte 12 katliam gerçekleştirildiği belirtilmiş, saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğü, 143 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.
Bakanlık açıklamasında Gazze'de, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 585'e, yaralı sayısının da 66 bin 978'e yükseldiği bilgisi verilmişti.
Ayrıca ağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle enkaz altında veya yol kenarlarında kalan cenazelere ulaşamadığını bildirmişti.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
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