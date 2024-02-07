İsrail ile Hamas ateşkeste anlaştı! 3 aşamadan oluşacak, işte detaylar

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İsrail'de kademeli ateşkes için karar verildi. Netanyahu'nun ateşkese onay verdiği, Hamas'ın da Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiği duyuruldu.

NETANYAHU, SAVAŞ KABİNESİNE HABER VERMEDİ

İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesinin görüşünü almadan Gazze'de ateşkes için onay verdi. Hamas da İsrail'in ateşkes önerisini kabul etti. Ateşkesin 3 aşamada gerçekleşeceği öğrenildi.

45'ER GÜN SÜRECEK 3 AŞAMALI ATEŞKES

Ateşkesle ilgili olarak Hamas'ın, İsrail'in ateşkes önerisini kabul ettiği Filistinli kaynaklar tarafından doğrulandı. Buna göre İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına karşılık vermek bahanesiyle başlattığı ve 27 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan süreçte 3 aşamalı bir ateşkese geçilecek. Esir takasının da yer alacağı ateşkesin her bir aşaması 45 gün sürecek.