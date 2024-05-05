İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu - Son Dakika
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Dünya

İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu

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Türkiye'nin ticari ilişkileri sonlandırdığı İsrail yönetiminin uykuları fena halde kaçmış durumda. Tel Aviv yönetiminin bu kararla gafil avlandığını yazan İsrail basını, temel hammaddelerin gelmesinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması ve konut fiyatlarının artabilmesi nedeniyle Türk boykotunun mali yansımalarının yakında İsraillileri etkileyeceğini aktardı. Öte yandan inşaat ve otomotiv sektörünün de boykottan özellikle etkilendiğine vurgu yapıldı.

05.05.2024 12:38  Güncelleme: 13:02
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Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari ilişkileri kesme kararı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ülkede yaşanabilecekler Tel Aviv yönetimini kara kara düşündürmeye başladı.

KONUT FİYATLARI ARTABİLİR

İsrailli gazete Calcalist, temel hammaddelerin gelmesinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması ve konut fiyatlarının artabilmesi nedeniyle Türk boykotunun mali yansımalarının yakında İsraillileri etkileyeceğini yazdı.

"FİYATLAR TÜRKİYE'DEKİ TEDARİKÇİLERDEN DAHA YÜKSEK OLACAK"

Habere göre, alternatif ithalat kaynakları bulmak zaman ve anlaşmalar gerektiriyor ve bunlar imzalansa bile mal fiyatlarının Türkiye'deki mal tedarikçilerinin talep ettiğinden çok daha yüksek olması muhtemel.

"TEL AVİV YÖNETİMİ GAFİL AVLANDI"

Haberde Tel Aviv yönetiminin bu karar ile adeta gafil avlandığı belirtildi. İsrailli gazete yöneticilerin Ankara'dan böyle bir hamle beklemediğini ve Türkiye'nin İsrail'le ticari bağlarını kesme kararının "tamamen sürpriz" olduğunu belirtti.

İNŞAAT VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ TEHLİKEDE

Calcalist, inşaat sektörünün ve Türkiye'den İsrail'e bir dizi popüler otomobil ihraç eden otomotiv sektörünün boykottan özellikle etkilendiğinin altını çizdi.

İsrail basını Türkiye\'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu

Tel Aviv, Türkiye, İsrail, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mesut Erdoğan: Yurt içi piyasamıza olumlu yansır inşallah! Her işte bir hayır vardır! Sen mazlumun yanında ol yeter 6 0 Yanıtla
  • Aa: Hadi yaa 4 1 Yanıtla
  • Desperado null: 8 milyonluk nüfusu var ABD para yardımı yapiyor neyine etkilenecek:) 2 0 Yanıtla
  • Ankara null: yeri hemen dolduruldu 0 0 Yanıtla

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