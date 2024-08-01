İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan çekindikleri için Haniye\'yi Tahran\'da öldürdüler

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İsrail gazetesi Yediot Ahronot "Bir taşla iki kuş" başlığıyla Hamas lideri İsmail Haniye'nin neden Katar'da değil de İran'da hedef alındığına dair bir analize yer verdi.

"İRAN'I KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İSTEDİLER"

Hamas'ın siyasi büro şefi Haniye'nin sürgünde yaşadığı Katar'ın yanı sıra Türkiye ve Mısır gibi ülkeleri de sıklıkla ziyaret ettiğini aktaran analiz, suikastın Tahran'da gerçekleştirilmesini ise İran rejimi için bir uluslararası bir küçük düşürme amacı taşıdığını belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇEKİNDİLER"

Itamar Eichner yazıda İsrail'in Katar'a sahadaki Hamas liderlerini hedef almayacağına dair bir söz verdiği savunuldu, suikast için adres seçeneğinin kısıtlı olduğu kaydedildi. İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başını belaya sokmamak için Türkiye'de benzer eylemlerden çekindiği yorumunu yapan analiz, Türk liderin yakın zamanda askeri müdahaleden söz ettiğini hatırlattı.Hem Hamas'ın en üst düzey liderini öldürmek hem de Tahran'a dokunulmaz olmadığı mesajını vermek için Tahran'ın seçildiğini savunan yazı, daha da ileri gidip suikastın üst düzey Hamas liderlerini misafir eden Türkiye'ye de bir mesaj içerdiğini iddia etti.

Yediot Ahronot'taki analiz suikastı İsrail'den İran'a bir meydan okuma gibi gösterdi. İran'ın Nisan ayında topraklarından ilk kez İsrail'e ateşlediği füze ve kamikaze silahlı insansız hava aracı sağanağından bu yana bir iktidar sarhoşluğu içerisinde olduğunu savunan yazı, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in suikasttan günler önce yaptığı açıklamaları hatırlattı. İsmail Hatib İran'daki Mossad ağını çökertmesinin görev süresi boyunca en büyük başarısı olduğunu söyledi ve şimdi rejim muhalifleri tarafından bu açıklamayla alay ediliyor.