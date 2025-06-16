İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, Batı'dan yardım istedi

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırının ardından bölgede gerilim zirveye çıktı. 4. günde devam eden çatışmalarda son olarak İran'ın Dışişleri Bakanlığı binasının da vurulduğu ileri sürüldü.

İSTİHBARAT BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı ile iki general hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

FRANSA ÇEKİMSER KALDI

Öte yandan İran, İsrail'in saldırılarına yeni bir füze akınıyla cevap verdi; Tel Aviv ve Hayfa'da dumanlar yükseldi. Son saldırı sonucunda İsrail basını; Netanyahu hükümetinin Batı'dan füzeleri durdurmak için yardım istediğini ileri sürdü. İsrail'in bu talebine İngiltere'nin karşılık verdiği ancak Fransa'nın çekimser kaldığı belirtildi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.