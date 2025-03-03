İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor - Son Dakika
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Dünya

İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

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İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman'ı Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını sürdürmesi için Moskova'ya göndermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İsrail basını, Netanyahu'nun Suriye'de baskın bir güç olan Türkiye yerine Rusya'yı tercih ettiğine vurgu yaparken, Türkiye'nin bölgede askeri üs kurmasını engellemek için adımlar atıldığını duyurdu.

03.03.2025 09:12
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri sekreteri Roman Goffman'ı, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını sürdürmesini görüşmek üzere başkent Moskova'ya gönderdi.

Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek isteyen Netanyahu'nun askeri sekreteri Goffman, Moskova'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

"İSRAİL AÇIKÇA TARAF SEÇİYOR"

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Suriye'nin "zayıf" kalmasını istediği ve "bölgede baskın bir güç olan Türkiye" yerine Rusya'yı tercih ettiğine dikkat çekilerek, "İsrail aslında açıkça taraf seçiyor; Rusları Türklere tercih ediyor ve aslında Ankara'yı Suriye'den çıkarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN ASKERİ ÜS KURMASINI ENGELLEMEK İSTİYOR"

Habere göre İsrail, Suriye'de Türk askeri üsleri kurulması, Suriye ordusunun eğitilmesi ve ülkenin hava sahasının korunmasını engellemek için adımlar atıyor.

28 Şubat'ta da Reuters haber ajansı, "İsrail'in Suriye'de Türkiye yerine Rus üsleri bulunmasını sağlamak için ABD yönetiminde lobi faaliyeti yürüttüğünü" iddia etmişti.

Esad'ın devrilmesiyle Ankara da Şam'daki nüfuzunu artırdı. Türkiye'nin ileride Suriye'de, askeri üslerinin kurması, yeniden yapılandırılan ordunun eğitilmesi ve hava sahasının güvence altına alınması konularında ortak hareket etmesi bekleniyor.

İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya\'yı tercih ediyor

Uluslararası İlişkiler, Politika, Moskova, Türkiye, Suriye, İsrail, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barış özcan:
    Tabiki bizi istemezler, onlar yönetebilecekleri dost (!) arıyorlar. Biz boğazlarında kalırız. 62 14 Yanıtla
    Murat Çil:
    Barış bey Rusya'da kendini yönettirmez yanlış yoldalar Rusya' Türkiye birlikte hareket ettiği zaman hiçbir devlet başa çıkamaz Rusya zaten bu oyunlara gelmez itrail neyse Amerika'da o 1 1
  • Murat Çil:
    Biz seçilmez seçeriz itrail biliyor Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle başa çıkamayacagını başına dert alacağını 46 13 Yanıtla
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