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İsrail, bir günde Gazze'deki 320 noktayı vurdu! Can kaybı 5 bine dayandı - Son Dakika

İsrail, bir günde Gazze'deki 320 noktayı vurdu! Can kaybı 5 bine dayandı

Son Güncelleme: 23.10.2023 09:46

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'ye son bir günde 320 saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 400 Filistinli can verdi. Bununla birlikte 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son bir gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki 320 noktanın vurulduğu bildirildi.

CAN KAYBI 5 BİNE DAYANDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bu saldırılarda 400 Filistinli hayatını kaybetti. WAFA'nın kentteki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. Bu son kayıplarla birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde. hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

İsrail, bir günde Gazze'deki 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü

İLK KONVOY CUMARTESİ GÜNÜ GEÇMİŞTİ

2 haftadır İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de hayat durmak üzere. Dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları taşıyan 20 tırlık ilk konvoy Cumartesi günü, 17 tırlık ikinci konvoy ise dün erken saatlerde Gazze Şeridi'ne geçmişti. Bu sabah da 14 tır Gazze'ye geçti. Son konvoy ile insani yardım taşıyan 3 konvoy Gazze'ye ulaşmış oldu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için günde 100 kamyonun sınırdan geçmesi gerektiği belirtildi.

İsrail, bir günde Gazze'deki 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail, bir günde Gazze'deki 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü
İsrail, bir günde Gazze'deki 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü
İsrail, bir günde Gazze'deki 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü

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Son Dakika Dünya İsrail, bir günde Gazze'deki 320 noktayı vurdu! Can kaybı 5 bine dayandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, bir günde Gazze'deki 320 noktayı vurdu! Can kaybı 5 bine dayandı - Son Dakika
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