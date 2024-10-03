İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı - Son Dakika
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İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı

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İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Art arda patlamaların yaşandığı bölgede vurulan binalardan birinin Hizbullah'ın kontrolünde olduğu iddia edilen bir tıp merkezi olduğu öğrenildi. Saldırılarda aralarında sağlık görevlilerinde olduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

03.10.2024 01:00  Güncelleme: 01:14
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İsrail bu gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeniden saldırdı. Saldırıda beton delici bombalar kullanıldığı iddia edildi. Sky News Arabia, saldırının Dahiye'de aynı anda üç bölgeyi hedef aldığını bildirirken vurulan binalar arasında bir tıp merkezi olduğu ortaya çıktı.

İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı

ÖLENLER ARASINDA SAĞLIK GÖREVLİLERİ VAR

İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi veren Lübnan resmi ajansı NNA, saldırıda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının saldırısında Ayterun beldesindeki sağlık merkezi tamamen yıkıldı.

İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı

ÖLÜ SAYISI 1928 OLDU

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler, yaralananlar ve saldırılar nedeniyle yerinden edilenlere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, son iki gün içinde çoğunluğu güney bölgeler ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi olmak üzere Lübnan'ın çeşitli noktalarına yaklaşık 134 hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi. İsrail saldırıları nedeniyle 8 Ekim'den bu yana 1 milyon 200 bin kişinin yerinden, bu kişilerden 160 bin 200'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi. Son 24 saatte İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 55 kişinin daha hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaşanan son kayıplarla birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1928, yaralı sayısının da 9 bin 290 olduğu bildirildi.

İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı

HİZBULLAH, İSRAİL'E AİT 3 TANKI İMHA ETTİĞİNİ DUYURDU

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri arasında İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktanın "tam isabetle" vurulduğu belirtildi. İsrail'in kuzeyinde yer alan Abirim'de bir başka askeri noktanın daha vurulduğu, Misgav Am ile Lübnan'ın El-Adise kasabası arasındaki İsrail askerlerinin hedef alındığı saldırıda ise ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi. Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasına doğru ilerleyen İsrail'e ait 3 tankın güdümlü füzelerle imha edildiği, kasabaya sızmaya çalışan piyade güçlerini hedef alan saldırıda da ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail'in Shtula yerleşiminde askerlere yönelik isabetli bir saldırı gerçekleştirildiği, kasabanın doğusunda ilerleyen İsrail askerlerinin kurşun yağmuruna tutulduğu ve buradaki çatışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı

İSRAİL'İN KUZEYİNDEKİ BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİLDİ

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Lübnan'dan atılan füzeler, Yukarı Celile'deki Kfar HaNassi'de bir eve doğrudan isabet etti. Saldırı can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadı. Lübnan'dan atılan füzeler, Ayelet Hashahar'daki tarım bölgesinde ise yangına neden oldu.Ayrıca Yukarı Celile'deki Mahanayim ile Kafr HaNassi'de de elektrik kesintisi yaşandı. İsrail polisi ise füzelerin düşmesinin ardından Yukarı Celile'deki mülklerin bazılarında hasar oluştuğuna dair ihbarlar aldıklarını aktardı. İsrail, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Lübnan'dan yaklaşık 100 füze atıldığını tespit ettiklerini; yaklaşık iki saatte Batı Celile'nin açık alanlarına düşen füzelerin bir kişinin yaralanmasına ve maddi hasara neden olduğu aktarmıştı.

İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut\'ta tıp merkezini bombaladı

Savaş ve Çatışma, Politika, Beyrut, İsrail, Lübnan, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • rıdvan öztürk:
    ABD Ortadoğu’dan çekilmeli. Ancak o zaman İsrail dizginlenir.. Türkiye’nin bu süreçte iyi bir diplomasi yürütmesi gerekiyor.. çünkü bölgede yaşanan her hadise doğrudan veya dolaylı ülkemizi etkilemekte.. umarım Ortadoğu’daki bu kaos uzun sürmez.. yoksa ekonomik sosyal ve politik anlamda yerimizde saymaya devam ederiz.. 27 3 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    TEL ANLAMADIĞIM BU ÜLKENİN SESİNİ DUYURACAK BAŞBAKANI VE ASKERİ GÜCÜ YOKMU. NASIL BİR ÜLKE. ORADA SUÇU OLMAYANDA ÖLÜYOR 16 1 Yanıtla
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