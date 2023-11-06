Gazze'de enkazdan çıkartılan küçük kızın acı feryadı

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim günü başlayan savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılar gece gündüz demeden devam ederken bölgeden acı görüntüler de geliyor.

"ÜŞÜYORUM, ÜŞÜYORUM"

Bölgeden gelen bir görüntüde yıkılan bir binanın enkazından çıkartılan Filistinli kız çocuğunun feryadı yürek burktu. Titrediği için konuşmakta zorluk çeken küçük kızın "Üşüyorum, üşüyorum, annemi istiyorum, babamı istiyorum" demesi yürekleri burktu. Kız çocuğu, enkazdan çıkartıldıktan sonra Dayr al Balah'ta bulunan Aksa Hastanesi'ne getirildi.