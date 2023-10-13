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Bu kez namaz kılmak isteyenleri hedef aldılar! Mescid-i Aksa kapısında yapılan sert müdahaleden ilk görüntüler - Son Dakika

Bu kez namaz kılmak isteyenleri hedef aldılar! Mescid-i Aksa kapısında yapılan sert müdahaleden ilk görüntüler

Son Güncelleme: 13.10.2023 13:05

İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlileri hedef aldı. Filistinliler, Mescid-i Aksa kapısında sert bir müdahaleyle karşılaşırken, İsrail polisinin Müslümanların üzerine gaz bombası attığı anlar ve yaşanan karışıklığa dair görüntüler servis edildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 7 gündür bomba yağdırırken, bugün bölgede gerilim iyice tırmandı.

ATLI POLİSLERLE MÜDAHALE ETTİLER

İsrail polisi cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti.

SECCADELER SOKAK ORTASINDA KALDI

Saat 13.10 itibari ile cuma namazından çıkan Müslümanlar protesto gösterilerine başladı, İsrail polisi ve atlı polisler de müdahale etmek için harekete geçti. Müdahalenin ardından seccadeler ve ayakkabılar sokak ortasında kaldı.

Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu kez namaz kılmak isteyenleri hedef aldılar! Mescid-i Aksa kapısında yapılan sert müdahaleden ilk görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kez namaz kılmak isteyenleri hedef aldılar! Mescid-i Aksa kapısında yapılan sert müdahaleden ilk görüntüler - Son Dakika
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