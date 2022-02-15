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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart'ta Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart'ta Türkiye'ye geliyor

15.02.2022 11:03
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart'ta Türkiye'ye geliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Ocak'ta İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini belirtmesinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un beklenen Türkiye ziyareti için tarih netleşti. Herzog, ülkemize yapacağı kritik ziyaretin 9-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek.

"GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU AÇMIŞTI

Herzog, en son geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtilmişti.

KALIN VE ÖNAL, ÖNCE KUDÜS'E SONRA İSRAİL'E GİDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmek üzere Kudüs'e gidiyor. İki isim buradan da İsrail'e geçecek.

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Son Dakika Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart'ta Türkiye'ye geliyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart'ta Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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