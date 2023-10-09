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İsrailliler telefonlarına gelen gıda stoku mesaj sonrası marketlere akın etti - Son Dakika

İsrailliler telefonlarına gelen gıda stoku mesaj sonrası marketlere akın etti

İsrailliler telefonlarına gelen gıda stoku mesaj sonrası marketlere akın etti
Son Güncelleme: 09.10.2023 22:15

İsrail İç Cephe Komutanlığı'ndan dikkat çeken bir uyarı geldi. İsrail vatandaşlarının cep telefonuna uyarı gönderen komutanlık, İsraillilere ilk yardım çantası, pilli bir el feneri, yiyecek ve su da dahil olmak üzere en az 72 saat yetecek malzeme hazırlamalarını emretti.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, tüm İsrail vatandaşlarına ilk yardım çantası, pilli bir el feneri, yiyecek ve su da dahil olmak üzere en az 3 gün yetecek malzeme hazırlamalarını emretti.

İSRAİLLİLERİN CEP TELEFONUNA UYARI GİTTİ

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'den peş peşe hamleler geliyor. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardıman sürerken İsrail İç Cephe Komutanlığı, İsrail vatandaşlarının cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

EN AZ 3 GÜN YETECEK YİYECEK STOKLAYIN

Komutanlık yapılan uyarıda, tüm İsrail vatandaşlarına ilk yardım çantası, pilli bir el feneri, yiyecek ve su da dahil olmak üzere en az 3 gün yetecek malzeme hazırlamaları emredildi.

GAZZE'YE KARA SALDIRISI İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusunun, yoğun bombardımana tuttuğu abluka altındaki Gazze'ye kısa bir süre içinde kara saldırısı başlatacağı iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

560 GAZZELİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail'de, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 900'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Aksa Tufanı, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailliler telefonlarına gelen gıda stoku mesaj sonrası marketlere akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailliler telefonlarına gelen gıda stoku mesaj sonrası marketlere akın etti - Son Dakika
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