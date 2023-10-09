İsrailliler telefonlarına gelen gıda stoku mesaj sonrası marketlere akın etti

İsrail İç Cephe Komutanlığı, tüm İsrail vatandaşlarına ilk yardım çantası, pilli bir el feneri, yiyecek ve su da dahil olmak üzere en az 3 gün yetecek malzeme hazırlamalarını emretti.

İSRAİLLİLERİN CEP TELEFONUNA UYARI GİTTİ

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'den peş peşe hamleler geliyor. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardıman sürerken İsrail İç Cephe Komutanlığı, İsrail vatandaşlarının cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

EN AZ 3 GÜN YETECEK YİYECEK STOKLAYIN

Komutanlık yapılan uyarıda, tüm İsrail vatandaşlarına ilk yardım çantası, pilli bir el feneri, yiyecek ve su da dahil olmak üzere en az 3 gün yetecek malzeme hazırlamaları emredildi.

GAZZE'YE KARA SALDIRISI İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusunun, yoğun bombardımana tuttuğu abluka altındaki Gazze'ye kısa bir süre içinde kara saldırısı başlatacağı iddia ediliyor.