Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan sonra 120 binden fazla İsrail vatandaşı silah ruhsatı başvurusunda bulundu. Ülke genelinde yasal bir şekilde silah edinmek için neredeyse bir yarış var.
Poligonlarda eşi benzeri görülmemiş sayıda İsrailli atış yeteneklerini geliştirmek için sıraya giriyor. Silah mağazalarındaysa dükkanların dışına taşan kuyruklar oluşmaya başladı.
Hal böyleyken ülkeden gelen görüntüler de görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak bir AVM'de vitrindeki ürünleri inceleyen kadınların bellerindeki silahlar dikkat çekiyor.
Son Dakika › Dünya › İsrail'de halk korku içinde! AVM'ye bile bellerinde silahlarla gidiyorlar - Son Dakika