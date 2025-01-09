İsrail\'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Dünya

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

The Jerusalem Post'un iki kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Çarşamba akşamı Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenledi. İddialara göre Netanyahu'nun da aynı temada bir toplantı yapması bekleniyor. İsrail basınında Türkiye'nin Tel Aviv'in uykularını kaçırdığı yazıldı.

Gazetenin konuyla ilgili haberinde "Toplantı Suriye'de Esad rejiminin çöküşü ve HTŞ'nin yükselmesinden sonra Türkiye'nin bölgedeki etkisinin artmasının, İsrailli yetkililer tarafından ne kadar önemli görüldüğünü ve hatta korkulduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL'E YÖNELİK TEHDİT SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK MASAYA YATIRILDI

Gazeteye konuşan kaynaklara göre toplantıya Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Herzi Halevi ve Dışişleri Bakanlığı ile savunma kuruluşlarından üst düzey yetkililer katıldı. Kaynaklar "Toplantı, Türkiye'nin bölgedeki etkisini tartışmak ve bu etkinin artmış olduğu göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını analiz etmek için düzenlendi" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz.

"TÜRKİYE 10'DAN FAZLA ZİKREDİLDİ"

Jerusalem Post söz konusu raporda Türkiye'nin 10'dan fazla kez zikredildiğini vurgularken "bu da İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı yaptığı söylemlerden duyduğu kaygıyı gösteriyor" notu düştü. Hayom Gazetesi ise Türkiye'nin İsrail'in uykularını kaçırdığını yazdı.