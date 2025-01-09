İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

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İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz dün gece Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenledi. Gelişmeyi duyuran İsrail basını "Toplantı Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin artmasının, İsrailli yetkililer tarafından ne kadar önemli görüldüğünü ve hatta korkulduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Toplantıda Türkiye'nin 10'dan fazla kez zikredildiği de gelen bilgiler arasında.

09.01.2025 11:37
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The Jerusalem Post'un iki kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Çarşamba akşamı Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenledi. İddialara göre Netanyahu'nun da aynı temada bir toplantı yapması bekleniyor. İsrail basınında Türkiye'nin Tel Aviv'in uykularını kaçırdığı yazıldı.

Gazetenin konuyla ilgili haberinde "Toplantı Suriye'de Esad rejiminin çöküşü ve HTŞ'nin yükselmesinden sonra Türkiye'nin bölgedeki etkisinin artmasının, İsrailli yetkililer tarafından ne kadar önemli görüldüğünü ve hatta korkulduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL'E YÖNELİK TEHDİT SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK MASAYA YATIRILDI

Gazeteye konuşan kaynaklara göre toplantıya Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Herzi Halevi ve Dışişleri Bakanlığı ile savunma kuruluşlarından üst düzey yetkililer katıldı. Kaynaklar "Toplantı, Türkiye'nin bölgedeki etkisini tartışmak ve bu etkinin artmış olduğu göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını analiz etmek için düzenlendi" ifadelerini kullandı.

İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz.

"TÜRKİYE 10'DAN FAZLA ZİKREDİLDİ"

Jerusalem Post söz konusu raporda Türkiye'nin 10'dan fazla kez zikredildiğini vurgularken "bu da İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı yaptığı söylemlerden duyduğu kaygıyı gösteriyor" notu düştü. Hayom Gazetesi ise Türkiye'nin İsrail'in uykularını kaçırdığını yazdı.

İsrail\'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sezgin Yavuz:
    neden korkuyorsunuz türkiyeyi yönetenlerin çoğu sizin adamlarınız çok komksiniz beeee 57 107 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Sezgin Allah aşkına git ötede oyna aklın ermez bu işlere 0 1
    Orhan kaya:
    chp de onların himayesinde sen hangi tarafı destekleyecejsin 0 1
  • Gizli Bilgi:
    Türkiye ile İsrail arasinda savas olma ihtimali, Doların 1 TL olmasi ihtimalinden bile düşük. Savaş olsaydı 2010 da mavi marmara gemisi yüzünden olurdu. En son Kibrisa Abd den izinsiz girdik diye yapilan ambargolar yüzünden Türkiye çağın 50 yil gerisine gitmisti, ülke bunu kaldiramaz bunuda ABD bunu iyi biliyor rahip yüzünden ne olmuştu, İsrail icin cok daha fazlasini yapar. 35 21 Yanıtla
  • abdullah kara:
    CHP gelirse korkmalarına gerek kalmayacak ,onun içinde bir sonraki seçimde CHP’ye kazandırmak için özellikle ekonomik açıdan her yolu deneyecekler fakat nafile biz reisi veya aday yapılırsa Hakan fidanı her halükarda destekleyeceğiz.. 32 22 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    işleri güçleri yok bitik Türkiye'yi konuşacaklar inanan varmi 16 20 Yanıtla
  • agrasif laz:
    BUZ BASKALARİNA BENZEMEYİZ SABRIMIZI SİNAMAYAN GELİR BASAR ACİTİRİZ KANİNİZİ 26 8 Yanıtla
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