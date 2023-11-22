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İsrail'de Hamas tarafından öldürenlerin kutsallığını korumak içinde öldürüldükleri araçlar mezarlığa gömülecek - Son Dakika

İsrail'de Hamas tarafından öldürenlerin kutsallığını korumak içinde öldürüldükleri araçlar mezarlığa gömülecek

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı operasyonda ölen bazı kişilerin ceset parçalarının bulunmamasında dolayı, ölen kişilerin kutsallığını korumak için içinde öldürüldükleri araçların içinde gömülecekler.

İsrail\'de Hamas tarafından öldürenlerin kutsallığını korumak içinde öldürüldükleri araçlar mezarlığa gömülecek
22.11.2023 - 11:21,
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Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı operasyonda ölen bazı kişilerin ceset parçalarının bulunmamasında dolayı, ölen kişilerin kutsallığını korumak için öldürüldükleri araçların içinde gömülecekler.

İsrail tarihinde ilk kez araçlar gömülecek

Ölen kişinin kutsallığını korumak amacıyla İsrail devletinin kuruluşundan bu yana ilk kez araçların defnedilmesine karar verildi.

ZAKA Tel Aviv'in sözcüsü Israel Hasid, Salı günü The Jerusalem Post'ta konuyu acil olarak ele aldı. ZAKA'nın haham otoritesi olan ve İsrail'de cenaze töreni konusunda en yüksek kişi olarak kabul edilen Haham Yaakov Roza'nın, "Araçların temizlendikten sonra imha edilmesiyle ilgili kritik bir soruyu gündeme getirdiğini" açıkladı.

"Bunlar kül veya kanla kirlenmiş, tamamen temizlenmesi imkansız hale gelmiş araçlar. Haham Roza, tam olarak temizlenemeyen bu tür yüzlerce aracın belirlenen mezar alanlarına gömülmesi fikrini önerdi."

Hasid, bu konudaki nihai kararın ya Hahambaşılık ya da Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerektiğini, kararın önümüzdeki günlerde açıklanarak kamuoyuna açıklanmasının beklendiğini vurguladı.

Hasid, gömme sürecinin, bu araçların belirlenmiş mezar çukurlarına yerleştirilmesini içereceğini, "büyük trajedilerde önemli bulguların nasıl ele alındığına benzer şekilde" açıkladı. Halacha'ya göre, küller veya kan kalıntıları kutsaldır ve gömülmeleri gerekir, ancak bunların mutlaka ölen kişiyle birlikte bir mezarlığa gömülmesi gerekmez, bunun yerine belirlenmiş bir mezar çukuruna gömülmesi gerekir. Hasid, "Daha da önemlisi, bu arazilerin üzerinde mezar taşı olmayacak ve bunlar mezarlığa gömülmeyecek" diye açıkladı ve devletin bu arazilerin üzerine bir tür anıt inşa edeceğini varsaydığını ekledi.

Hasid, yerden tasarruf etmek ve çevreye olabildiğince dost olmak için arabaların gömülmeden önce parçalanabileceğini açıkladı. "Bu girişimin arkasında yatan mantık, mevcut araçları sıkıştırarak alan verimliliğini en üst düzeye çıkarmaktır."

Hasid, şunları ekledi: "Bu şekilde eşsiz bir anıt oluşturmanın, sevdiklerinin nerede olduğu konusunda kararsız olan bazı kederli ailelere teselli sağlayacağına inanılıyor. Aileler, bu şekilde son dinlenme yerini bulacak olan sevdiklerinin küllerini veya kanını içerebileceğinin bilincinde olarak bu girişimi son derece destekliyorlar."

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Hamas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de Hamas tarafından öldürenlerin kutsallığını korumak içinde öldürüldükleri araçlar mezarlığa gömülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de Hamas tarafından öldürenlerin kutsallığını korumak içinde öldürüldükleri araçlar mezarlığa gömülecek - Son Dakika
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