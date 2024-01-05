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Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi - Son Dakika
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Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi

İsrail'de 2 gün önce yapılan kabine toplantısında hararetli tartışmaların olduğu ve birçok bakanın toplantıda İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Kuvvetleri temsilcilerine yüklendiği öğrenildi. Söylentileri kabul eden Muhalefet lideri Yair Lapid, "İsrail Devleti, hükümetini ve liderini değiştirmeli. Artık gitmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

05.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:28
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Gazze'de katliam yapan İsrail'de sular durulmuyor. İsrail'de son kabine toplantısında bakanların birbirine girdiği ve orduyu suçladığı öne sürüldü. Muhalefet lideri Yair Lapid, "İsrail Devleti, hükümetini ve liderini değiştirmeli. Bu insanlar, askerlerimizin fedakarlığına ve kahramanlığına layık değildir ve stratejik bir karara yön veremeyecekler. Artık gitmeleri gerekiyor." dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI VE KOMUTANLARI SUÇLADILAR

İsrail medyasına göre, perşembe günü gerçekleştirilen kabine toplantısı büyük bir kavgaya sahne oldu. Buna göre birçok bakan, aralarında Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri temsilcilerini suçlaması üzerine salondan bağırış sesleri yükseldi. Bazı haber kuruluşları kapalı kapılar ardındaki kavganın sesinin koridorlara kadar taştığını yazdı.

BİR KISMI, GAZZE'DEN ÇEKİLMEYİ DESTEKLİYOR

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Bölgesel İş birliği Bakanı David Amsalem, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, 2005'te Gazze Şeridi'nden Çekilme'yi desteklemiş yetkilileri, 7 Ekim saldırısına yol açan olayları incelemeye dahil etmeyi planladığı iddiasına öfke duyduklarını ifade etti.

"REZİL BİR TARTIŞMA PATLAK VERDİ"

Bir bakan, KAN'a rezil bir tartışmanın patlak verdiğini söyledi ve "Orduya saldırdılar. Savunma kurumunun bazı üst düzey üyeleri oradan ayrıldı" dedi. Başka bir bakan, "Bize bakanların bağırışlarını toplantı odasının dışından duyduklarını söyleyenler oldu" dedi.

Yaşanan krizin ardından, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu toplantıyı sona erdirdi ve Halevi'ye "Bazen bakanları dinlemek gerekiyor" dedi.

MUHALEFET LİDERİ: İSRAİL, LİDERİNİ ARTIK DEĞİŞTİRMELİ

Muhalefet Lideri Yair Lapid, İsrail'in Hamas'a karşı savaşının ardından Gazze'nin yönetimine ilişkin planların tartışılması amacıyla Perşembe gecesi yapılan kabine toplantısında çıkan şiddetli tartışmanın ardından sessizliğini bozdu.

Kabine toplantısı sırasında yaşananları 'rezalet' olarak nitelendiren Lapid, hükümetin değişmesi gerektiğini belirterek "İsrail Devleti, hükümetini ve liderini değiştirmeli. Bu insanlar, askerlerimizin fedakarlığına ve kahramanlığına layık değildir ve stratejik bir karara yön veremeyecekler. Artık gitmeleri gerekiyor."

Netanyahu\'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
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Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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