İsrail'de meclis oturumu sırasında Hamas füze fırlatınca vekiller sığınağa kaçtı

Hamas'ın yaptığı füze saldırısı nedeniyle başkent Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı, o sırada oturumda olan İsrail meclisi Knesset üyeleri sığınaklara yöneldi.

TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından çatışmalar 10 gündür devam ederken, karşılıklı füze saldırıları da sürüyor. Hamas'ın Tel Aviv'e ve birçok noktaya füze salvosu göndermesinin ardından sirenler çalmaya başladı.

VEKİLLER SIĞINAKLARA GİTTİ

Sirenler duyulur duyulmaz Knesset'teki güvenlik oturumu da bombardıman nedeniyle durduruldu ve vekiller sığınaklara yerleştirildi.