7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, günler önce yaptığı açıklamayla Lübnan'a kara harekatı başlatıldığını duyurmuş dün de Tahran'a saldırı düzenlenmişti.
Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail ise korkunç bir saldırıyla sarsıldı. Başkent Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınındaki bir otobüs durağına kamyonla saldırı düzenlendi.
MOSSAD karargahında büyük panik yaşanmasına neden olan kamyonlu saldırıda 10'u ağır 40 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kamyon sürücüsü etkisiz hale getirildi.
İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.
"Araçla ezme girişimi" Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti.
Son Dakika › Dünya › İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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