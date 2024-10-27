İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınında saldırı düzenlendi. Bir kamyonun otobüs durağına dalması sonucu 10'u ağır 40 kişi yaralanırken sürücünün etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Öte yandan saldırıda yaralananların çoğunun İsrail askeri olduğu kaydedildi.

27.10.2024 11:48
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, günler önce yaptığı açıklamayla Lübnan'a kara harekatı başlatıldığını duyurmuş dün de Tahran'a saldırı düzenlenmişti.

TEL AVİV'DE PANİK ANLARI

Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail ise korkunç bir saldırıyla sarsıldı. Başkent Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınındaki bir otobüs durağına kamyonla saldırı düzenlendi.

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

OTOBÜS DURAĞINA KAMYONLA SALDIRI

MOSSAD karargahında büyük panik yaşanmasına neden olan kamyonlu saldırıda 10'u ağır 40 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kamyon sürücüsü etkisiz hale getirildi.

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

İSRAİL POLİSİNDEN AÇIKLAMA

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

"Araçla ezme girişimi" Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti.

İsrail\'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10\'u ağır 40 kişi yaralandı

Tel Aviv, Güncel, Mossad, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (59)

  • Zafer musaboğlu:
    Chpliler güne kötü haberle başladılar elhamdülillah. 272 346 Yanıtla
    Tahir Arı:
    Atatürk vatan hainlerini asarken neden tohumlarını birakti anlamam 2 4
    Erol MARASLI:
    O CHP degil onlarla ticaret yapanlar üzülmüştür 3 1
    mrtymn null:
    Deve sidigi içip halkı soymaya devam bdemciler :) 2 2
    Emin babuç:
    Zafer senin gibi zihniyetlerin sayesinde İsrail sınırımızda bu kadar yol aldı orta doğuda aptal herif 2 0
    Halil Algun:
    CHP ne alaka hâlâ ticarete devam eden acaba kimler sizin kafadakiler 2 0
    İshak Klein:
    ruh hastası manyak 0 0
  • halil eles:
    patlayıcı olay di Mosoda dalsay di dağa güzel olurdu 390 18 Yanıtla
  • Emre YilmaZ:
    Yaralıların da ölü olarak haberlerini ve sayılarının arttığının haberlerini görmeyi nasip et bize ya rab ! 328 30 Yanıtla
    Erol Çolak:
    amiiin ınşaallah kardeşim 3 1
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