İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Son Dakika Logo

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi

İsrail\'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
27.02.2026 13:16
ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği, İran'la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle" kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'la artan gerilim ve bölgede oluşan güvenlik riskleri nedeniyle kritik görevde bulunmayan personel ile ailelerine ülkeyi terk etme izni verdi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, kararın son dönemde yaşanan güvenlik gelişmeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

"GÜVENLİK RİSKLERİ NEDENİYLE"

Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir" ifadeleri yer aldı.

SEYAHAT KISITLAMASI UYARISI

Büyükelçilik, gelişmelere bağlı olarak önceden bildirim yapılmaksızın personel ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahatlerinin kısıtlanabileceğini ya da tamamen yasaklanabileceğini duyurdu. Ayrıca ticari uçuşların sürdüğü dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılma seçeneğini değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.

ÇİN TEKNOLOJİ ŞİRKETİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öte yandan Çin'in MizarVision teknoloji şirketi, ABD ve İran arasında gerilimin arttığı dönemde, ABD ordusunun İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'deki hava güçlerinin yanı sıra bölgedeki deniz güçleri hakkında fotoğraflar paylaşarak bilgi verdi.

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İSRAİL'DE KONUŞLANDIRILAN 'HAYALETLER'

ABD'nin İran ile gerilim devam ederken İsrail'de yan yana konuşlandırılmış F-22 hayalet savaş uçaklarının uydu fotoğrafları paylaşılarak, uçakların İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'nde konuşlandığı belirtildi. Bu verilere göre, F-22 uçaklarının yakınında bir Patriot hava savunma bataryasının da mevzilendiği tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, dün yerel saatle 09.00'da başlayan ve 3 saat civarında süren toplantının ardından ara vermiş ve akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Son Dakika Dünya İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi - Son Dakika
