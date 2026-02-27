İsrail\'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'la artan gerilim ve bölgede oluşan güvenlik riskleri nedeniyle kritik görevde bulunmayan personel ile ailelerine ülkeyi terk etme izni verdi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, kararın son dönemde yaşanan güvenlik gelişmeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

"GÜVENLİK RİSKLERİ NEDENİYLE"

Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir" ifadeleri yer aldı.

SEYAHAT KISITLAMASI UYARISI

Büyükelçilik, gelişmelere bağlı olarak önceden bildirim yapılmaksızın personel ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahatlerinin kısıtlanabileceğini ya da tamamen yasaklanabileceğini duyurdu. Ayrıca ticari uçuşların sürdüğü dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılma seçeneğini değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.

ÇİN TEKNOLOJİ ŞİRKETİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öte yandan Çin'in MizarVision teknoloji şirketi, ABD ve İran arasında gerilimin arttığı dönemde, ABD ordusunun İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'deki hava güçlerinin yanı sıra bölgedeki deniz güçleri hakkında fotoğraflar paylaşarak bilgi verdi.

İSRAİL'DE KONUŞLANDIRILAN 'HAYALETLER'

ABD'nin İran ile gerilim devam ederken İsrail'de yan yana konuşlandırılmış F-22 hayalet savaş uçaklarının uydu fotoğrafları paylaşılarak, uçakların İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'nde konuşlandığı belirtildi. Bu verilere göre, F-22 uçaklarının yakınında bir Patriot hava savunma bataryasının da mevzilendiği tespit edildi.