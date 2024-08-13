İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi - Son Dakika
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Dünya

İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi

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Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları İsrail'in başkenti Tel Aviv'e iki füzeyle saldırı düzenledi. Kentte patlamalar duyulduğu bildiren İsrail basını, saldırıda can kaybı olmadığını aktardı.

13.08.2024 16:17  Güncelleme: 16:30
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Hamas'ın silahlı örgütü El Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki adet "M90" roketiyle hedef aldığını duyurdu.

İLK KEZ YÜKSEK ALARM SEVİYESİNE GEÇTİLER

İsrail, yaklaşık iki haftadır, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor. Ülke genelinde tedirginlik hakim olurken İsrail, İran ve Hizbullah'ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçti.

Kırmızı alarmın verildiği ülke bugünHamas'ın silahlı kanadı tarafından iki roketle hedef alındı. Kassam Tugayları yaptığı açıklamada İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki "M90" roketiyle hedef aldığını söyledi.

"ROKETLER DENİZE DÜŞTÜ"

Tel Aviv'de patlama sesi duyulduğunu aktaran İsrail'in medya kuruluşu Times of Israel, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki uzun menzilli roket fırlatıldığını bildirdi. Roketlerin Tel Aviv açıklarındaki denize düştüğü belirtildi.

Saldırı sırasında sirenlerin çalmadığı, bunun nedeninin ise roketlerin yerleşim bölgelerine yönelmediğinden kaynaklandığı ifade edildi.

İsrail\'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv\'e 2 adet roketli saldırı düzenledi

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Son Dakika Dünya İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi - Son Dakika

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    Yorumlar (26)

  • Mehmet Yılmaz: güzel olmuş 96 7 Yanıtla
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  • Ömer Kahraman: Elleri dert görmesin mücahitlerin?? 72 6 Yanıtla
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  • ferhat eser: Beşiktaşın avrupadan kupa aldığını görmeden 3 cü dünya savaşını çıkarmayın ALLAH AŞKINA 10 40 Yanıtla
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  • Veysi Karaman: hücum yok olana kadar israil 27 5 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: birilerinin özellikle amerikanın ve gelişmiş avrupa ülkelerinin canı yanmayınca..hiç kimse bu işi çözmez.....ve çözemez...... 22 2 Yanıtla
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