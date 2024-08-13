İsrail\'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv\'e 2 adet roketli saldırı düzenledi

Dünya

İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde katliama kalkıştı: Çok sayıda yaralı var

Hamas'ın silahlı örgütü El Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki adet "M90" roketiyle hedef aldığını duyurdu.

İLK KEZ YÜKSEK ALARM SEVİYESİNE GEÇTİLER

İsrail, yaklaşık iki haftadır, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor. Ülke genelinde tedirginlik hakim olurken İsrail, İran ve Hizbullah'ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçti.

Kırmızı alarmın verildiği ülke bugünHamas'ın silahlı kanadı tarafından iki roketle hedef alındı. Kassam Tugayları yaptığı açıklamada İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki "M90" roketiyle hedef aldığını söyledi.

"ROKETLER DENİZE DÜŞTÜ"

Tel Aviv'de patlama sesi duyulduğunu aktaran İsrail'in medya kuruluşu Times of Israel, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki uzun menzilli roket fırlatıldığını bildirdi. Roketlerin Tel Aviv açıklarındaki denize düştüğü belirtildi.

Saldırı sırasında sirenlerin çalmadığı, bunun nedeninin ise roketlerin yerleşim bölgelerine yönelmediğinden kaynaklandığı ifade edildi.