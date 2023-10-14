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İsrail'de silahlanan siviller, Filistin köylerine saldırıyor - Son Dakika

İsrail'de silahlanan siviller, Filistin köylerine saldırıyor

Son Güncelleme: 14.10.2023 13:30

İsrail bir taraftan Gazze'ye bomba yağdırırken bir taraftan da sivilleri silahlandırmaya devam ediyor. Bölgeden gelen son görüntülerde silahlanan sivil Yahudilerin Batı Şeria'da Filistin köylerine saldırdığı görülüyor.

Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 8. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırdı. Bir taraftan sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail, bir taraftan da sivilleri silahlandırıyor.

SİLAHLANAN SİVİLLER KÖYLERİ BASIYOR

Bölgeden gelen bir görüntüde silahlanan sivil Yahudilerin Batı Şeria'da Filistin köylerine saldırdığı görülüyor. Yapılan baskılar sonucunda iki köy tamamen boşaltıldı.

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de silahlanan siviller, Filistin köylerine saldırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de silahlanan siviller, Filistin köylerine saldırıyor - Son Dakika
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