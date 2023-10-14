İsrail'de silahlanan siviller, Filistin köylerine saldırıyor

Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 8. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırdı. Bir taraftan sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail, bir taraftan da sivilleri silahlandırıyor.

SİLAHLANAN SİVİLLER KÖYLERİ BASIYOR

Bölgeden gelen bir görüntüde silahlanan sivil Yahudilerin Batı Şeria'da Filistin köylerine saldırdığı görülüyor. Yapılan baskılar sonucunda iki köy tamamen boşaltıldı.