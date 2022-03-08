İsrail'de tılsımlı sözler yazılı 1.500 yıllık büyü kaseleri ortaya çıkarıldı - Son Dakika
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İsrail'de tılsımlı sözler yazılı 1.500 yıllık büyü kaseleri ortaya çıkarıldı

08.03.2022 14:33
İsrail'de tılsımlı sözler yazılı 1.500 yıllık büyü kaseleri ortaya çıkarıldı

İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Kudüs'te İbranice ve Babil Aramicesi dillerinde tılsım ve sihir yazıları taşıyan eski büyü kaselerinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Yaklaşık 1.500 yıl öncesine tarihlenen kaseler, IAA ve İsrail polisi tarafından bir Kudüs sakininin evinde, yüzlerce antik buluntu ile birlikte ele geçirildi.

"Küfür kaseleri" olarak bilinen büyü kaselerinin, günümüz Irak'ı olan Mezopotamya'dan geldiği ve lanetler, iblisler, hastalıklar ve zararlılarla savaşmak için bir tür muska olarak kullanıldığı belirtiliyor.

IAA'ya göre, bu tür kaseleri korunma amacıyla evin zemininin altına gömmek yaygın bir uygulamaydı ve metinler de, sanatçılar tarafından müşterilerin kişisel ihtiyaçlarına göre yazılıyordu.

Kaselerden biri, kasenin savuşturması gereken kişiyi temsil eden boyalı bir "gece iblisi" figürünü taşıyor.

Buluntular arasında geometrik süslemeler ve hayvan dünyasından sahneler içeren Mısır motifleriyle Fenike tarzında dekore edilmiş 3.000 yıllık nadir kemik ve fildişi eserler de yer alıyor.

Nesnelerden birinde, birbirine bakan, insan yüzlü kanatlı aslanlar olan iki griffon görünürken, diğer bir eserde yürüyen dört kanatlı aslan konvoyunun tasviri bulunuyor.

IAA, bunların ahşap mobilyalara çivilerle tutturulmuş dekoratif öğeler olduğunu açıkladı.

IAA, fildişi eserlerin Samiriye bölgesindeki devasa höyüklerden birinde yasadışı yapılan kazıdan çıkarıldığına yönelik bir değerlendirme yaptı.

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İsrail, Çin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya İsrail'de tılsımlı sözler yazılı 1.500 yıllık büyü kaseleri ortaya çıkarıldı - Son Dakika


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