Gazze sınırında yayın yapan Türk gazetecilerin yakınına roket düştü

13 gündür İsrail- Gazze sınırında yaşanan gelişmeleri aktaran gazeteciler, ölümden döndü. İsrail'in Sderot kentinde canlı yayın yapan Türk ve yabancı basın mensuplarının yakınına roket düştü. O anlarda büyük korku yaşayan gazetecilere şans eseri bir zarar gelmedi.

13 GÜNDE 13 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmaların 13. gününde İsrail; Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda binlerce Filistin hayatını kaybederken; İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci de yaşamını yitirdi.

YAYINDA ROKET DÜŞTÜ

Bugün de İsrail'in Gazze sınırındaki Sderot kentinde canlı yayın yapan Türk ve yabancı basın mensuplarının yakınına roket düştü. O anlarda büyük korku yaşayan gazetecilerin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerinde bulunduğu bölgeye dün de roket düştü. İki Türk gazeteci hafif yaralandı. Yapılan ilk açıklamada, gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.