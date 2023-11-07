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İsrail bakan fotoğraf paylaşıp skandal bir çağrıda bulundu: Bir an bile durmayın, silahların çok daha fazlası yolda - Son Dakika

İsrail bakan fotoğraf paylaşıp skandal bir çağrıda bulundu: Bir an bile durmayın, silahların çok daha fazlası yolda

Son Güncelleme: 07.11.2023 13:57

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sivilleri silahlandırma kampanyasında silah ruhsatı edinme prosedürlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını ifade etti. Yahudi yerleşimcilere ''Bir an bile durmayın'' çağrısı da yapan Ben-Gvir, ''Yüzlerce yedek sınıf açıldı ve çok daha fazlası da yolda. İsrail'i silahlandırmak: Bu hepimizin güvenliği için'' dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, bir aydan fazla süredir Gazze'ye bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinliyi katleden katil sürüsü geri adım atacak gibi durmuyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudi sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında silah ve silah ruhsatı edinme prosedürlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını belirtti. Yahudi yerleşimcilere "Bir an bile durmayın" şeklinde seslenen Ben-Gvir, "Yüzlerce yedek sınıf açıldı ve çok daha fazlası da yolda. İsrail'i silahlandırmak: Bu hepimizin güvenliği için!" ifadelerini kullandı.

YÜZ BİNLERCE SİLAH RUHSATI BAŞVURUSU GELDİ

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan İsrailli Bakan Ben-Gvir, "İsrail silahlanıyor" başlığı altında bir açıklama yaptı. Ben-Gvir, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğü'ne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirtti.

İsrail'deki Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Yahudileri Silahlandırma Kampanyasını Hızlandırdığını Açıkladı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir.

PROSEDÜRLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KOLAYLAŞTIRDILAR

Silah ve silah ruhsatı edinme prosedürlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını kaydeden Ben-Gvir, "On binlerce İsrailliye kişisel silah için şartlı izin ve ruhsat verildiğini" kaydetti.

"BEKLEME SÜRELERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KISALTTIK"

Ben-Gvir, Yahudileri silahlandırma kampanyası kapsamında attıkları adımları şöyle sıraladı; "Ülke genelinde yüzlerce yeni yedek sınıf açtık. Testlerde onlarca basitleştirme ve değişiklik yaptık. Ateşli silahlar departmanını onlarca çalışanla artırdık ve işlem bekleme sürelerini önemli ölçüde kısalttık."

İsrail'deki Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Yahudileri Silahlandırma Kampanyasını Hızlandırdığını Açıkladı

POLİSİN SİLAHLANDIRMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İsraillilere seslenen aşırı sağcı Bakan, "Uygunluğunuzu kontrol edin ve gidip silahlanın" çağrısında bulundu. Ayrıca Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan da benzer çağrıda bulundu. İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Kiryat Malakhi'den bir fotoğraf paylaşan Ben-Gvir, İsrail polisinin yerleşimcileri silahlandırmaya devam ettiğini duyurdu.

"BİR AN BİLE DURMAYIN"

Yahudi yerleşimcilere "Bir an bile durmayın" şeklinde seslenen Ben-Gvir, "Yüzlerce yedek sınıf açıldı ve çok daha fazlası da yolda. İsrail'i silahlandırmak: Bu hepimizin güvenliği için!" ifadelerini kullandı.

Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail bakan fotoğraf paylaşıp skandal bir çağrıda bulundu: Bir an bile durmayın, silahların çok daha fazlası yolda - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail bakan fotoğraf paylaşıp skandal bir çağrıda bulundu: Bir an bile durmayın, silahların çok daha fazlası yolda - Son Dakika
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