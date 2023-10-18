 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'den 500 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından çıldırtan savunma: Garajı bombalamıştık - Son Dakika

İsrail'den 500 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından çıldırtan savunma: Garajı bombalamıştık

Son Güncelleme: 18.10.2023 10:17

İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, Gazze'de bombaladıkları ve 500 masumun ölümüne neden oldukları saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Hecht, ''Hastanenin garajını bombaladık ama hastaneye doğrudan isabet olmadı.'' ifadelerini kullandı.

İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde en az 500 masum insan hayatını kaybetti, çok sayıda insan ise yaralandı. Tüm dünya bu katliama tepki gösterirken İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, hastanenin garajını bombaladıklarını ancak hastanenin doğrudan isabet alınmadığını söyledi.

"İSRAİL AKITTIĞI KANDAN SORUMLU TUTULMALI"

Kan donduran katliamın ardından konuşan Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki saldırısına ilişkin "İsrail yönetimi tüm kırmızı çizgileri aştı. İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı" dedi. Filistin halkına seslenen Abbas, "İsrail'in, sizleri topraklarınızdan çıkarma planı geçmeyecek. Halkımız eğilmeyecek ve teslim olmayacaktır" diye konuştu.

SUÇLARINI KABUL ETMEDİLER

Katliamla ilgili dün İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, İsrail'e yönelik bir roket saldırısı düzenlediği ve söz konusu Hamas roketinin vurulduğunda hastanenin çevresinden geçtiği ifade edildi. Netanyahu, bir paylaşım daha yaparak hastaneye saldırının İsrail ordusunca değil, Hamas tarafından yapıldığını belirtti. Netanyahu "Çocuklarımızı vahşice katleden, kendi çocuklarını da katlediyor" ifadelerine yer verdi.

İsrail'den 500 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından çıldırtan savunma: Garajı bombalamıştık

"HASTANENİN GARAJINI BOMBALADIK"

Bugün İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht tarafından yapılan açıklamada ise "Hastanenin garajını bombaladık ama hastaneye doğrudan isabet olmadı. Hamas hastanedeki ölü sayısını abarttı. Gazze'deki El Ahli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasından İslami Cihad sorumludur" ifadeleri yer aldı.

Filistin, İsrail, Gazze, Ordu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den 500 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından çıldırtan savunma: Garajı bombalamıştık - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte pazarlığın başlayacağı rakam
11:18 Futbolseverlerin yüreğini parçalayan kare! Ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir
11:12 Tel Aviv'de isyan ettiren görüntü! Katliamın sorumlularının keyfi yerinde
11:02 Metin Akpınar'ın ikiz kızlarına aylık 10'ar bin TL destek olduğu ortaya çıktı
10:34 İsrail'in 500 insanı katlettiği hastanenin son hali! Her kare kahrediyor
10:30 Hastane saldırısının tanığı olan doktor: Bu bir soykırım, tüm hastaneler işlevsiz hale gelmeden harekete geçin
10:27 Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak
10:12 İsrail'den 500 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından çıldırtan savunma: Garajı bombalamıştık
10:09 Kahramanmaraş'ta otomobil dolandırıcılığı! Sazan sarmalı tuzağıyla 365 bin TL'sini kaybetti
09:59 Şampiyon gibi sevindiler! San Marino, 2 yıllık gol özlemine son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 11:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'den 500 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından çıldırtan savunma: Garajı bombalamıştık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement