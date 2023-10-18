İsrail'den 500 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından çıldırtan savunma: Garajı bombalamıştık

İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde en az 500 masum insan hayatını kaybetti, çok sayıda insan ise yaralandı. Tüm dünya bu katliama tepki gösterirken İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, hastanenin garajını bombaladıklarını ancak hastanenin doğrudan isabet alınmadığını söyledi.

"İSRAİL AKITTIĞI KANDAN SORUMLU TUTULMALI"

Kan donduran katliamın ardından konuşan Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki saldırısına ilişkin "İsrail yönetimi tüm kırmızı çizgileri aştı. İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı" dedi. Filistin halkına seslenen Abbas, "İsrail'in, sizleri topraklarınızdan çıkarma planı geçmeyecek. Halkımız eğilmeyecek ve teslim olmayacaktır" diye konuştu.

SUÇLARINI KABUL ETMEDİLER

Katliamla ilgili dün İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, İsrail'e yönelik bir roket saldırısı düzenlediği ve söz konusu Hamas roketinin vurulduğunda hastanenin çevresinden geçtiği ifade edildi. Netanyahu, bir paylaşım daha yaparak hastaneye saldırının İsrail ordusunca değil, Hamas tarafından yapıldığını belirtti. Netanyahu "Çocuklarımızı vahşice katleden, kendi çocuklarını da katlediyor" ifadelerine yer verdi.

"HASTANENİN GARAJINI BOMBALADIK"

Bugün İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht tarafından yapılan açıklamada ise "Hastanenin garajını bombaladık ama hastaneye doğrudan isabet olmadı. Hamas hastanedeki ölü sayısını abarttı. Gazze'deki El Ahli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasından İslami Cihad sorumludur" ifadeleri yer aldı.