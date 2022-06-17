İsrail'den Batı Şeria'nın Cenin kentine gece baskını! 3 Filistinli öldü, 8 yaralı var - Son Dakika
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İsrail'den Batı Şeria'nın Cenin kentine gece baskını! 3 Filistinli öldü, 8 yaralı var

17.06.2022 07:53
İsrail'den Batı Şeria'nın Cenin kentine gece baskını! 3 Filistinli öldü, 8 yaralı var

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği gece baskınında 3 Filistinli hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

İsrail güçleri; işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cenin kentinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla 3 Filistinli şehit oldu, 8 kişi de yaralandı" denildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Filistin devlet televizyonunun haberine göre ölen Filistinlilerin, Bera Lehluh, Leys Ebu Surur ve Yusuf Salah olduğu belirlendi.

İsrail'den Batı Şeria'nın Cenin kentine gece baskını! 3 Filistinli öldü, 8 yaralı var

KATLİAM SONRASI ÇIKAN ARBEDEDE GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin kentine baskın düzenleyerek, içinde 4 Filistinlinin bulunduğu bir araca ateş açtığını kaydetti. Olayın ardından İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti. Olaylara ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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İsrail'den Batı Şeria'nın Cenin kentine gece baskını! 3 Filistinli öldü, 8 yaralı var İsrail'den Batı Şeria'nın Cenin kentine gece baskını! 3 Filistinli öldü, 8 yaralı var İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Batı Şeria'nın Cenin kentine gece baskını! 3 Filistinli öldü, 8 yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'den Batı Şeria'nın Cenin kentine gece baskını! 3 Filistinli öldü, 8 yaralı var - Son Dakika
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