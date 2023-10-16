ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de şiddetlenen İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail'e uyarıda bulunan Biden, "Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur" ifadelerini kullandı. Biden'ın uyarısına yanıt veren İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Gazze'yi işgal etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını ancak Hamas'ı ortadan kaldırmak içinse ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.
Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 10 gündür bomba yağdırmaya devam ediyor. Bölgede can kayıpları her geçen saat artarken, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk olan ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Gazze'de yaşananların aşırılıkçı Hamas ile ilgili olduğunu ve tüm Filistin halkını temsil etmediğini belirten Biden, İsrail'e de uyarıda bulunarak "Gazze'yi işgal etmeniz büyük hata olur" ifadesini kullandı.
Biden'ın uyarısına ise İsrail kanadından yanıt gecikmedi. İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Gazze'yi işgal etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını fakat Hamas'ı ortadan kaldırmak içinse ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.Biden'dan tarihi uyarı: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük bir hata olur
Son Dakika › Dünya › İsrail'den Biden'ın ''Gazze'yi işgal etmek büyük hata olur'' uyarısına yanıt: Böyle bir niyetimiz yok - Son Dakika