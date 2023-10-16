İsrail'den Biden'ın ''Gazze'yi işgal etmek büyük hata olur'' uyarısına yanıt: Böyle bir niyetimiz yok

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de şiddetlenen İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail'e uyarıda bulunan Biden, "Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur" ifadelerini kullandı. Biden'ın uyarısına yanıt veren İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Gazze'yi işgal etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını ancak Hamas'ı ortadan kaldırmak içinse ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 10 gündür bomba yağdırmaya devam ediyor. Bölgede can kayıpları her geçen saat artarken, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk olan ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"GAZZE'Yİ İŞGAL ETMENİZ BÜYÜK HATA OLUR"

Gazze'de yaşananların aşırılıkçı Hamas ile ilgili olduğunu ve tüm Filistin halkını temsil etmediğini belirten Biden, İsrail'e de uyarıda bulunarak "Gazze'yi işgal etmeniz büyük hata olur" ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN BIDEN'A YANIT GECİKMEDİ

Biden'ın uyarısına ise İsrail kanadından yanıt gecikmedi. İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Gazze'yi işgal etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını fakat Hamas'ı ortadan kaldırmak içinse ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.