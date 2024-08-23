İsrail'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze ziyaretine engel - Son Dakika
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İsrail'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze ziyaretine engel

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İsrail, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi'ni ziyaret etme isteğini reddetti. Konuya ilişkin konuşan Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Riyad el-Maliki, bu kararın Gazze'nin İsrail işgali altında olmasının bir kanıtı olduğunu vurguladı. Maliki ayrıca "Abbas, İsrail'in Gazze'ye girişine izin vermeyeceğini önceden biliyordu." dedi.

23.08.2024 17:47
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Tel Aviv yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etme isteğini reddetti.

Filistin lideri Abbas'ın Gazze'ye ziyaretinin engellenmesine dair karara Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Riyad el-Maliki tepki gösterdi.

"ABBAS, İZİN VERİLMEYECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLİYORDU"

Maliki, "Filistin Devlet Başkanı'nın Filistin topraklarının herhangi bir yerini ziyaret edebilmesi için izne ihtiyacı yok." dedi. Bu kararın Gazze'nin İsrail askeri işgali altında olmasının bir kanıtı olduğunu vurgulayan Maliki ayrıca "Abbas, İsrail'in Gazze'ye girişine izin vermeyeceğini önceden biliyordu." dedi.

Bu sebeple Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail engelinin üstesinden gelmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden destek ve güvenlik garantileri talep ettiğini açıkladı.

İsrail\'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas\'ın Gazze ziyaretine engel

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Son Dakika Dünya İsrail'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze ziyaretine engel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ümit Yurtsever: Demekki boş konuşmakla olmuyormuş Abbas efendi 55 10 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: hani kefen beyaz giydik bu yollarda hani nerde 44 9 Yanıtla
  • Emre Bey: Çiçek Abbas hep hikaye 43 7 Yanıtla
  • ferhat eser: Şehadete yürürüm diyordu 36 6 Yanıtla
  • Fahrettin Aygün: hani sehadet 27 6 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Çözüm barış 13 9 Yanıtla
  • Sami Göksu: kendi ülkesinde kendi topraklarına gitmek için konuşma yaparmı insan basıp toprağına göğsünü gereken gider engel neymiş 12 2 Yanıtla
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  • Yaşar hikmet: Altın kural önce Türk milletine herkes saygılı olacak. Samimi saygılı olanın dünyada sırtı yere gelmez. 3 3 Yanıtla
  • Kürşat Şimşek: Abbas abbaslara gelirmi 0 2 Yanıtla
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