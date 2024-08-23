İsrail\'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas\'ın Gazze ziyaretine engel

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Tel Aviv yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etme isteğini reddetti.

Filistin lideri Abbas'ın Gazze'ye ziyaretinin engellenmesine dair karara Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Riyad el-Maliki tepki gösterdi.

"ABBAS, İZİN VERİLMEYECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLİYORDU"

Maliki, "Filistin Devlet Başkanı'nın Filistin topraklarının herhangi bir yerini ziyaret edebilmesi için izne ihtiyacı yok." dedi. Bu kararın Gazze'nin İsrail askeri işgali altında olmasının bir kanıtı olduğunu vurgulayan Maliki ayrıca "Abbas, İsrail'in Gazze'ye girişine izin vermeyeceğini önceden biliyordu." dedi.

Bu sebeple Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail engelinin üstesinden gelmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden destek ve güvenlik garantileri talep ettiğini açıkladı.