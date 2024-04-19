İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsfahan'ı hedef alan 3 drone imha edildi - Son Dakika
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İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsfahan'ı hedef alan 3 drone imha edildi

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İsrail, İran'ın 300'e yakın füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna misilleme yaptı. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan'ı hedef alan 3 dronenin havada imha edildiğini açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alınırken, yetkililer füze saldırısı olmadığını belirtip, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" ifadelerini kullandı.

19.04.2024 07:14  Güncelleme: 07:43
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Tel Aviv yönetimi İran'ın 300 füze ve İHA ile gerçekleştirdiği "Gerçek Vaat" operasyonuna beklenen misillemeyi yaptı. Dün gece saatlerinde İsfahan'a 3 İHA ile saldırı gerçekleştiren İsrail ordusu, beklemediği bir karşılık aldı. Dronelar hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilirken, güvenlik amacıyla İran'da tüm uçuşlar askıya alındı. İsfahan'da duyulan patlama seslerinin füze kaynaklı olmadığını da belirten İranlı yetkililer, sesin hava savunma sistemlerinin karşı hamlesinden kaynaklandığını açıkladı.

ABD: İSRAİL, İRAN'IN BAZI NOKTALARINI FÜZELERLE VURDU

İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurdu. Sadece İran değil aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı noktalar hedef alındı.

İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsfahan'ı hedef alan 3 drone imha edildi

İRAN: FÜZE SALDIRISI OLMADI

İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı belirtildi. İranlı yetkililer, "İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

ABD: İSRAİL VURACAĞINI ÖNCEDEN BİLDİRDİ

Dün ABD ve İsrail arasında yapılan Refah operasyonu toplantısında İsrail'in 24 veya 48 saat içinde İran'ı vuracağını ABD'ye bildirdiği belirtildi. CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı. Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı desteklemediğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, söz konusu saldırıyı henüz doğrulamadı.

İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsfahan'ı hedef alan 3 drone imha edildi

İSFAHAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı. İran devlet televizyonu tarafından, İsfahan şehrinde bulunan nükleer tesislerin etkilenmediği veya nükleer sahaların hedef alınmadığı belirtildi. İran'ın başka kentlerine saldırı olup olmadığı henüz belli değil. İran'da tüm uçuşlar askıya alındı.

İSRAİL ORDUSU: KUZEY İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İsrail'in İran'a karşı başlattığı misilleme saldırısının ardından İsrail ordusundan da bir açıklama geldi. İsrail ordusu Kuzey İsrail'de sirenlerin çaldığını açıkladı.

ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN GÜVENLİK UYARISI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve onların aileleri için güvenlik uyarısında bulundu. Güvenlik uyarısında, Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine Tel Aviv, Batı Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışındaki bölgelere kişisel seyahatlerin kısıtlandığı belirtildi. Açıklamada, bu kararın İsrail'in İran'a misilleme amaçlı bir saldırı düzenlediği yönündeki raporların ardından yaşanan "aşırı tedbir nedeniyle" alındığı ifade edildi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti. İran ise, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini duyurmuştu.

İsrail\'den İran\'a misilleme saldırısı! İsfahan\'ı hedef alan 3 drone imha edildi

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Son Dakika Dünya İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsfahan'ı hedef alan 3 drone imha edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Refik Durmua: dünya gündemini meşgul ederken bu oyunlarla perde arkasında Filistinlileri katletmeye devam ediyorlar mevzu sadece gündem değiştirmek hani bir söz vardır i. i.i ısırmaz diye 360 12 Yanıtla
  • Selami Karagülle: TİYATROYA DEVAM 111 7 Yanıtla
  • Mustafa Uzun: Filistini yanliz birakan bütün müslümanlara yazıklar olsun Kötüler için yaşasın cehennem. 70 6 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak: bu işler neden hep piyasaların son günü olan cuma günü olur çok merak ediyorum. 70 5 Yanıtla Mustafa Yücel: borsacısın galiba:) 37 1 Numan Derindere : Filistin can derdinde, Ömer et. 1 0
  • Sedat Bezmen: Tiyatronun ikinci perdesi..ikiniz de kahrı perişan olun.. 54 2 Yanıtla
  • Osman Gültas: Ortada kuyu var yandan geç misali. 46 3 Yanıtla
  • Baran Köprü: Birbirinin varliğina borculu olanlar birbirine saldiramazlar olsa olsa tiyatro oynarlar olan filistin halkina oluyor. 20 3 Yanıtla
  • XYZ: Israil' in derdi ne? 4 17 Yanıtla
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