İsrail\'den İran\'ın iki kritik kentine saldırı! Devrim Muhafızları hedef alındı

İran medyası, İsrail'in güneybatıdaki Ahvaz ve Mahşehr'de Devrim Muhafızları'na ait kışla ve karargahları eş zamanlı hedef aldığını aktardı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar 9. gününde de devam ediyor. Diplomasi trafiğinin de bir yandan hız kazandığı çatışmalarda, karşılıklı saldırılar da sürüyor.

İSRAİL'İNDE KRİTİK KENTLERİNE SALDIRI

İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti ile Mahşehr Limanı'nda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait kışla ve karargahlara eş zamanlı olarak saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, yoğun duman yükseldiği görüldü.

Irak sınırında bulunan Ahvaz, İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletinin başkenti.

İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ VURDU

İran medyası ayrıca İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu. Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.

İRAN İHASI DEMİR KUBBEYİ AŞTI

Öte yandan İran saldırıları da gün boyunca devam etti. İsrail medyası, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şean şehrinde bir binanın drone saldırısıyla vurulduğunu bildirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olmazken, İran'a ait Şahed-136 insansız hava aracının ilk kez İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmayı başardığı kaydedildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI KUDÜS GÜCÜ FİLİSTİN LİDERİ VE İHA TUGAYI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Bir başka gelişmeyi ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz açıkladı. Katz, İsrail ordusunun İran'ın Kum kentindeki saldırısında, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Filistin Birliği lideri Saeed Izadi'yi öldürdüğünü iddia etti. İsrail ayrıca, cuma (dün) gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İkinci İnsansız Hava Aracı Tugayı Komutanı Amin Pür Cudaki'nin de öldürüldüğünü açıkladı.

İRAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İran'ın ülkedeki İsrail yanlısı kişilere yönelik operasyonları da devam etti. Tesnim haber Ajansı'na göre, Buşehr Emniyet Müdürü Haydar Suseni, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Suseni, "Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, kamuoyunu provoke etmek ve toplumun psikolojik güvenliğini hedef almak suretiyle İsrail'e destek verdikleri belirlenen 9 kişi gözaltına alındı." dedi. İranlı yetkili, yakalanan kişilerin yargıya sevk edildiğini kaydetti.

İRAN'DAN TESLİM OLUN ÇAĞRISI

Öte yandan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından aldatılmış, bilerek ya da bilmeyerek siyonist rejimle herhangi bir bağ kurmuş kişilerin 1 Tir (22 Haziran) kendilerini yetkili makamlara bildirmeleri halinde İslami af kapsamında cezadan muaf tutulabilecekleri" belirtildi.

Açıklamada, bu tarihte teslim olmayanların, savaş koşullarında düşmanla işbirliği yapan "beşinci kol" olarak değerlendirileceği ve bu kişilere casusluk ya da askeri işbirliği suçlamalarıyla en ağır cezaların uygulanacağı belirtildi.

Özellikle insansız hava araçları (İHA), iletişim cihazları, silahlar ya da başka herhangi bir askeri ekipmanla yakalanan kişiler hakkında derhal işlem yapılacağı vurgulandı.