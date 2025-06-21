İsrail'den İran'ın iki kritik kentine saldırı! Devrim Muhafızları hedef alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail'den İran'ın iki kritik kentine saldırı! Devrim Muhafızları hedef alındı

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'den İran\'ın iki kritik kentine saldırı! Devrim Muhafızları hedef alındı
21.06.2025 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'den İran\'ın iki kritik kentine saldırı! Devrim Muhafızları hedef alındı
Haber Videosu

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken; İsrail İran'ın kritik iki kentine saldırı düzenledi. İran medyası, İsrail'in güneybatıdaki Ahvaz ve Mahşehr'de Devrim Muhafızları'na ait kışla ve karargahları eş zamanlı hedef aldığını aktardı. İsrail'in saldırdığı Ahvaz, İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletinin başkenti.

İran medyası, İsrail'in güneybatıdaki Ahvaz ve Mahşehr'de Devrim Muhafızları'na ait kışla ve karargahları eş zamanlı hedef aldığını aktardı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar 9. gününde de devam ediyor. Diplomasi trafiğinin de bir yandan hız kazandığı çatışmalarda, karşılıklı saldırılar da sürüyor.

İSRAİL'İNDE KRİTİK KENTLERİNE SALDIRI

İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti ile Mahşehr Limanı'nda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait kışla ve karargahlara eş zamanlı olarak saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, yoğun duman yükseldiği görüldü.

Irak sınırında bulunan Ahvaz, İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletinin başkenti.

İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ VURDU

İran medyası ayrıca İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu. Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.

İRAN İHASI DEMİR KUBBEYİ AŞTI

Öte yandan İran saldırıları da gün boyunca devam etti. İsrail medyası, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şean şehrinde bir binanın drone saldırısıyla vurulduğunu bildirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olmazken, İran'a ait Şahed-136 insansız hava aracının ilk kez İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmayı başardığı kaydedildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI KUDÜS GÜCÜ FİLİSTİN LİDERİ VE İHA TUGAYI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Bir başka gelişmeyi ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz açıkladı. Katz, İsrail ordusunun İran'ın Kum kentindeki saldırısında, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Filistin Birliği lideri Saeed Izadi'yi öldürdüğünü iddia etti. İsrail ayrıca, cuma (dün) gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İkinci İnsansız Hava Aracı Tugayı Komutanı Amin Pür Cudaki'nin de öldürüldüğünü açıkladı.

İRAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İran'ın ülkedeki İsrail yanlısı kişilere yönelik operasyonları da devam etti. Tesnim haber Ajansı'na göre, Buşehr Emniyet Müdürü Haydar Suseni, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Suseni, "Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, kamuoyunu provoke etmek ve toplumun psikolojik güvenliğini hedef almak suretiyle İsrail'e destek verdikleri belirlenen 9 kişi gözaltına alındı." dedi. İranlı yetkili, yakalanan kişilerin yargıya sevk edildiğini kaydetti.

İRAN'DAN TESLİM OLUN ÇAĞRISI

Öte yandan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından aldatılmış, bilerek ya da bilmeyerek siyonist rejimle herhangi bir bağ kurmuş kişilerin 1 Tir (22 Haziran) kendilerini yetkili makamlara bildirmeleri halinde İslami af kapsamında cezadan muaf tutulabilecekleri" belirtildi.

Açıklamada, bu tarihte teslim olmayanların, savaş koşullarında düşmanla işbirliği yapan "beşinci kol" olarak değerlendirileceği ve bu kişilere casusluk ya da askeri işbirliği suçlamalarıyla en ağır cezaların uygulanacağı belirtildi.

Özellikle insansız hava araçları (İHA), iletişim cihazları, silahlar ya da başka herhangi bir askeri ekipmanla yakalanan kişiler hakkında derhal işlem yapılacağı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırılarda üst düzey İranlı isimler hedef alınmıştı. İsrail'in saldırılarına İran da karşı saldırı ile cevap vermişti.

İsrail özellikle İran'ın başkenti Tahran'ı ve nükleer tesislerin bulunduğu noktaları hedef alırken; İran da Tel Aviv ve Hayfa gibi kritik kentlere saldırılar düzenlemişti.

Karşılıklı çatışmaların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor.

Devrim Muhafızları, Politika, Güvenlik, Enerji, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den İran'ın iki kritik kentine saldırı! Devrim Muhafızları hedef alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Sarıal:
    dine dayalı her rejim devlet yıkılır. çünkü dinde araştırmak düşünmek yoktur 21 33 Yanıtla
    Yunus Acar:
    Şenim tarih öğretmeninin ?? Bizans roma Osmanlı Selçuklu bunlarda demokrasimi vardı yüzlerce yık ayakta kaldılar 0 0
  • osman şahin:
    KATİL İRAN MOLA REJİMİ MÜSLÜMAN KÜRT HALKINA YAPTIĞI ZULÜM VE İNKAR POLİTİKASI NEDENİ İLE ALLAH ONLARA BÖYLE MUSİBET VE BELALAR VERİYOR 17 21 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    vur vur 5 10 Yanıtla
  • erdem kal:
    Kuran in 1400 yildir uyardigi konular bunlar dunyada is basina gelen 3 ,5 kisi tum insanligi yok edebiliyor 8 0 Yanıtla
  • Rz.20040951:
    kafam karıştı, kaç komutanı öldürdü toplamada 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 03:05:15. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den İran'ın iki kritik kentine saldırı! Devrim Muhafızları hedef alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.