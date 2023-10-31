İsrail'den kapsamlı kara operasyonu! Ordu Gazze sokaklarında Hamas'la çatışıyor

İsrail ordusu, 25 gündür bombaladığı Gazze'ye düzenlediği sınırlı kara operasyonlarının ardından tamamen kente girmiş durumda. Gazze sokaklarında ilerlemeye çalışan İsrail askerleri, Hamas güçleri ile çatışıyor. Bölgeden gelen görüntülerde İsrail birliklerinin Gazze kent merkezine doğru gitmeye çalıştığı görülüyor.

25 GÜNDÜR GAZZE'Yİ BOMBALIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de vurmuştu. Gazze'de bu süreçte 8 binden fazla insan hayatını kaybetti, binlerce insan ise yaralandı. İsrail aynı zamanda abluka uygulayarak kenttekileri açlığa mahkum etti. Malzeme ve elektrik olmadığı içinse hastaneler işlevsiz kaldı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR VAR

İsrail günlerdir bir yandan da kara operasyonuna hazırlandı. Son bir haftada birkaç kez Gazze'ye "sınırlı kara operasyonu" gerçekleştirdiğini duyuran İsrail güçleri, dünden beri ise kentin sınırlarından içeriye sızdı. Hamas İsrail tanklarına ve askerlerine karşı gelirken, bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İSRAİL ORDUSU GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüler paylaşarak "İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin kara kuvvetleri liderliğindeki birleşik güçleri, Gazze Şeridi topraklarının derinliklerinde şiddetli çatışmalar yürütüyor. İsrail Güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hamas karakoluna saldırdı." dedi.

Açıklamada, İsrail'in kara ve hava birliklerinin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait mevzi ve tanksavar füzesi birliklerinin vurulduğu ifade edildi. Söz konusu çatışmaların Gazze Şeridi'nin hangi bölgesinde yaşandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

HAMAS: BİR BİNADAKİ İSRAİL ASKERLERİNİ ORTADAN KALDIRDIK

Hamas kanadından yapılan açıklamada ise "Düşman, Gazze Şeridi'nin derinliklerinde saldırgan bir kara operasyonu başlattı." ifadeleri yer aldı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise Gazze'nin kuzeybatısında ilerleyen İsrail tanklarına saldırdıklarını ve aynı zamanda bir binanın içindeki İsrail askerlerini ortadan kaldırdıklarını söyledi.

GAZZE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL KENTİN KUZEYİNİ, GÜNEYDEN AYIRMAYA ÇALIŞIYOR

Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bazum, El Cezire'ye İsrail güçlerinin şu anda Salah al-Din Caddesi'nin ana caddesinde olduğunu belirtti. Bazum, "İşgal güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyden ayırmaya çalışıyor" dedi.