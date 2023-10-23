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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Conricus: Ancak Hamas tüm rehineleri serbest bırakır ve teslim olursa vazgeçeriz - Son Dakika

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Conricus: Ancak Hamas tüm rehineleri serbest bırakır ve teslim olursa vazgeçeriz

Son Güncelleme: 23.10.2023 17:03

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, Hamas'ın tüm tutukluları serbest bırakması ve teslim olması halinde Gazze Şeridi'nde kara operasyonu düzenlenmeyeceğini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması ve teslim olması halinde Gazze Şeridi'nde kara operasyonu düzenlenmeyeceğini ve savaşın biteceğini ifade etti.

İSRAİL KARA HAREKATINA HAZIR

Hamas'ın askeri kanadını 7 Ekim başlattığı Aksa Operasyonu sonrası İsrail, tam ablukaya aldığı Gazze'ye bombardımanlarına devam ediyor. Hamas'in elinde olan rehinelerin yerine tespit edebilmek için zaman zaman Gazze Şeridi'nde de operasyonlar yapan İsrail'den topyekün bir kara harekatı için Gazze sınırında tanklarını ve piyadelerini hazır bekletiyor.

İsrail'den kara operasyonu mesajı: Ancak Hamas tüm rehineleri teslim eder ve teslim olursa vazgeçeriz

"HAMAS TESLİM OLURSA KARA HAREKATI OLMAZ"

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Jonathan Conricus, ancak Hamas'ın şartsız teslim olması ve rehineleri serbest bırakması durumunda Gazze'ye kara harekatı düzenlenmeyeceğini söyledi. Açıklamalarında Conrius, "Eğer Hamas, şu anda yaptığı gibi İsrailli sivillerin arkasında saklandığı yerden çıkıp, 212 rehinemizi geri verir ve kayıtsız şartsız teslim olursa, o zaman savaş biter" ifadelerini kullandı.

İsrail'den kara operasyonu mesajı: Ancak Hamas tüm rehineleri teslim eder ve teslim olursa vazgeçeriz

"MUHTEMELEN İÇERİ GİRİP HAMAS'IN KENDİMİZ BİTİRMEMİZ GEREKECEK"

Conricus, İsrail'in hava saldırıları ile istedikleri sonucu alacağını ve askerlerini gereksiz bir şekilde tehlikeye sokmaktan kaçınmayı tercih edeceğini de açıkladı. Ancak, böyle bir yaklaşımın Hamas'ı yok etmek için yeterli olmayabileceğini de ekledi. Hamas bu şartları yerine getirmezse, "muhtemelen içeri girip bunu kendimiz yapmamız gerekecek" dedi.

İsrail'den kara operasyonu mesajı: Ancak Hamas tüm rehineleri teslim eder ve teslim olursa vazgeçeriz

İSRAİL-FİLİSTİN OLAYLARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 19'u Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 23 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Conricus: Ancak Hamas tüm rehineleri serbest bırakır ve teslim olursa vazgeçeriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Conricus: Ancak Hamas tüm rehineleri serbest bırakır ve teslim olursa vazgeçeriz - Son Dakika
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