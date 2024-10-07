İsrail\'den Lübnan\'a \'Denizden uzak durun\' tehdidi

Dünya

Gazze'deki savaşı adım adım bölgeye yaymak isteyen İsrail günlerdir, Lübnan'ı karadan, havadan ve denizden vurmaya devam ediyor. İsrail ordusu yeni bir açıklamayla bu kez Hizbullah'a karşı donanmayla saldırı başlatacağını duyurarak Sayda kentinden itibaren balıkçı tekneleri dahil herkesi denizden uzak durmaları için tehdit etti.

İSRAİL, HİZBULLAH'A DONANMAYLA SALDIRACAK

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sayda kentinin kuzeyindeki Avali Nehri hattından itibaren Lübnanlılara balıkçı tekneleri veya diğer deniz araçlarıyla açılmaktan acil olarak kaçınmaları uyarısında bulundu. Hizbullah'a karşı şimdi de donanmanın denizden saldırı başlatacağını duyuran İsrail ordusu, Lübnanlıları bu bölgede denize yaklaşmaları halinde canlarıyla tehdit etti.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Valiliği'ne bağlı Khiam kasabası ve çevresine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

BM: 250 BİN KİŞİ SURİYE'YE GEÇTİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, İsrail'in havadan ve karadan saldırılarına devam ettiği Lübnan'dan 250 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini belirtti. Grandi, "23 Eylül'den bu yana İsrail'in hava saldırısının artmasıyla 250 bin kişinin geçtiği Suriye/Lübnan sınırındayım. Yerel yetkililer, Suriye Kızılayı, BM ve ortakları, insani ve verimli bir karşılama sağlamak için BMMYK ile 7/24 çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

HAŞİM SAFİYUDDİN'İN ÖLÜMÜ HALA BELİRSİZ

İsrail'in Hükümet Sözcüsü David Mencer, düzenlediği çevrim içi bilgilendirme toplantısında ülkesinin Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Mencer, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin'in ölümünü teyit edebilecek bilgiye sahip olmadıklarının altını çizerek, teyidi halinde bunun İsrail ordusunun internet sitesinde paylaşılacağını belirtti.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü. Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 83'Ü BULDU

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.