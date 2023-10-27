İsrail, Hamas'ı ülkeye davet eden Rusya'ya patladı: Onları derhal sınır dışı edin

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 21 gündür bomba yağdırırken Moskova'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Rusya'nın davetlisi olarak ülkeye gelen Hamas heyeti çeşitli temaslarda bulunurken, bugün de İranlı yöneticilerle bir araya geldi. Moskova'daki gelişmeler İsrail'in tepkisini çekerken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, "İsrail, teröre destek veren ve Hamas teröristlerinin zulmünü meşrulaştıran üst düzey yetkililerin Moskova'ya davet edilmesini kınıyor" açıklamasında bulundu.

HAMAS MOSKOVA'DA TEMASLARDA BULUNUYOR

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk başkanlığındaki heyet, Rusya'nın davetlisi olarak gittiği Moskova'da dün çeşitli temaslarda bulunmuş, bugün de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile bir araya gelmişti.

RUSYA'NIN DAVETİ İSRAİL'İ HUZURSUZ ETTİ

Moskova'daki görüşme trafiği Gazze'yi abluka altına alan İsrail'i ise bir hayli rahatsız etti. Hamas heyetinin Rusya'ya davet edilmesine tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, yaptığı açıklamada "İsrail, teröre destek veren ve Hamas teröristlerinin zulmünü meşrulaştıran üst düzey yetkililerin Moskova'ya davet edilmesini kınıyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ: HAMAS, DEAŞ'TAN BETER BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Haiat açıklamasına "Hamas, DEAŞ'tan daha beter bir terör örgütüdür. Üst düzey Hamas yetkililerinin elleri, katledilen, öldürülen, idam edilen ve yakılan 1400'den fazla İsraillinin kanıyla lekelendi. Aralarında bebekler, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da bulunduğu 220'den fazla İsraillinin kaçırılmasından sorumlular.

"HAMAS YETKİLİLERİNİN MOSKOVA'YA DAVET EDİLMESİNİ KINIYORUZ"

İsrail, teröre destek eylemi olan üst düzey Hamas yetkililerinin Moskova'ya davet edilmesini kınıyor ve Hamas teröristlerinin zulmünü meşrulaştırıyor. Rus hükümetine Hamas teröristlerini derhal sınır dışı etmesi çağrısında bulunuyoruz."