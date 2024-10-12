İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

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Düzenlediği füzeli saldırının ardından, İsrail'den gelecek misillemeyi bekleyen İran, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki tüm elektronik haberleşme cihazlarının yolcu uçaklarına alınmasını yasaklandı. İran'ın kararı, İsrail'den siber saldırı beklediği yorumlarına neden oldu.

12.10.2024 19:28
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İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak Hizbullah'a siber saldırıyla büyük darbe vurmuş, saldırı tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Ardından İsrail'in Lübnan'a havadan ve karadan saldırmasıyla birlikte bölge adeta ateş çemberine döndü. İran, Lübnan'da Nasrallah ve çok sayıda Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e yüzlerce balistik füzeyle saldırdı. Füzeli saldırı Tel Aviv'de büyük hasara neden oldu.

İsrail'in İran'a yapacağı misilleme tüm dünyanın bölgeye kilitlenmesine neden oldu. İran, İsrail'den art arda gelen tehditlerin ardından teyakkuza geçerek gelecek saldırıya yönelik yeni tedbirler aldı. İran, yolcu uçaklarında elektronik haberleşme cihazlarını yasaklayarak İsrail'den bir siber saldırı beklediğini gözler önüne serdi.

UÇAKLA SEYAHAT EDECEK YOLCULAR UYARILDI

İran, Lübnan'a yönelik gerçekleşen saldırıların ardından elektronik haberleşme cihazlarını kapsayan yeni bir yasak getirdi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu yaptığı açıklamada, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki çağrı cihazı ve telsiz gibi tüm elektronik haberleşme cihazlarının yolcu uçaklarına alınmasının yasaklandığını bildirdi. Uçakla seyahat edecek olan yolcuları uyaran Yazerlu, çağrı cihazları ve telsizlere getirilen yasağın uçağın kargo ve kabin bölümlerini de kapsadığını belirterek, yolculardan söz konusu cihazları uçağa getirmemeleri çağrısı yaptı.

İsrail\'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

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Son Dakika Dünya İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    abd den izin gelmesini bekliyor israel o zaman vuracakmış 10 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İran'a, Hizbullah'a, Hamas'a, İslâmî Cihad'a, Fhkc'ye, HaşdiŞabi'ye, Ensarullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 7 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    İsrail konsolosluğu açık olduğu sürece biz de İsrail ortağı sayılırız kovun gitsin 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Kardeş kardeşi vurmaz 3 2 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    İsrail İran'a saldirdigi anda çin israili atom ile vuracak bu çok net 0 1 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    size çok sacma gelebilir ama bence gün gelecek israil türkiyeye saldıracaklar iran da israile destek verecek 0 0 Yanıtla
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