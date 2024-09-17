Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı

Geniş Video İzle

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi ve vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

17.09.2024 17:56  Güncelleme: 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybetti, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2800 kişi yaralandı.

İSRAİL TÜM PAGER CİHAZLARA SIZDI

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. NNA'da yer alan haberde, " Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak Pager cihazlarının sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı


Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVE ÇAĞRILDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi. Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

ÇAĞRI CİHAZI KULLANMAYIN ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi. Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı, 2800 kişi yaralandı

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2800 YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, "Çağrı cihazlarının patlaması sonucu ülke genelinde 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır 2800 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

PATLAMALAR 30 DAKİKA DEVAM ETTİ

Lübnan'ın başkent Beyrut'un güney banliyölerinde, pek çok ambulansın bölgeye intikal ettiği görülürken, Hizbullah üyeleri ile sivil Lübnanlılar, patlamaların yaklaşık 30 dakika devam ettiğini belirtti.

PATLAMALAR, NETANYAHU'NUN GÜVENLİK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ SIRADA YAŞANDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan'da meydana gelen patlamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah ile gerilim artarken güvenlik güçleri yöneticileriyle üst düzey bir güvenlik görüşmeleri yaptığı sırada meydana geldi. Üst düzey güvenlik görüşmeleri, İsrail'in dün gece güvenlik kabinesinin yaptığı toplantıda, savaş hedeflerini Hizbullah'ın attığı roketlerle ağır hasar gören kuzey sınırındaki kasabalardan tahliye edilen on binlerce İsraillinin geri dönüşünü de kapsayacak şekilde genişletme kararını onaylamasından birkaç saat sonra yapıldı.

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı, 2800 kişi yaralandı

HİZBULLAH: KARŞILIK VERECEĞİZ

Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti. Açıklamada, İsrail'in "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi.

İRAN'IN BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ DE YARALILAR ARASINDA

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Mojtaba Amani, hafif yaralandı ve genel durumu iyi" ifadeleri kullanıldı. Bölgeden gelen son bilgiye göre Büyükelçi Amani'nin saldırı sonrası görme yetisini kaybettiği bildirildi.

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı, 2800 kişi yaralandı

İRAN'DAN LÜBNAN'A DESTEK MESAJI

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile telefonda görüştü. Lübnan'daki patlamalara ilişkin bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını belirten Erakçi, olayı "siyonist rejimin Lübnan vatandaşlarını hedef alan terör eylemi" şeklinde niteledi. Erakçi, yaralıların tedavisi veya Tahran'a nakli konusunda her türlü yardıma hazır olduklarını ifade ederek patlamalarda yaralanan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin son durumuna ilişkin de bilgi aldı. Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ise İranlı mevkidaşının dayanışma mesajı için teşekkür ederek, Lübnan hükümetinin söz konusu terör eylemine ilişkin ciddi soruşturma içinde olduğunu kaydetti.

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONUYU BMGK'YA TAŞIYACAK

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lübnan'ın birçok bölgesinde çok sayıda çağrı cihazının patlamasına sebep olan İsrail'in siber saldırısı en güçlü ifadelerle" kınandı. "İsrail'in savaşı Lübnan'a doğru genişletme tehditlerine" dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in gerilimi de "tehlikeli ve kasıtlı bir şekilde" artırdığına vurgu yapıldı. Açıklamada, Bakanlar Kuruluyla yapılan istişarelerin ardından "saldırıya ilişkin bilgiler tamamlanır tamamlanmaz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmak üzere hazırlıkların" başlatıldığı aktarıldı.

PİLLERE PATLAYICIYI MOSSAD YERLEŞTİRDİ İDDİASI

Sky News Arabia, MOSSAD'ın "Hizbullah'ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği" iddiasında bulundu. Haberde, MOSSAD'ın patlayıcılar yerleştirdiği pillerin sıcaklığını uzaktan yükselterek cihazları infilak ettirdiği de ileri sürüldü. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun da Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığına göre, cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildiği haberine yer verildi.

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail\'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı

Sağlık Bakanlığı, Acil Servis, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • mustafa sagdic:
    abi adamlarda nasil bir teknoloji var. biz de halla isimizi allaha birakiyoruz. kiniyoruz. eyyyy diyoruz. allah bizlere uyanmayi nasip etsin 273 37 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Hocam sakız orucu bozar mı? 194 40 Yanıtla
  • Yavuz Simsek:
    O zaman cep telefonlarımızı da patlatabilirler. Hepimiz bomba taşıyoruz. 209 6 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    bu israilde bir avuç insan kimse baş edemiyor 175 3 Yanıtla
  • Olcay Berber:
    3. dünya savaşına doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz şımarık bir devlet karşımızda 144 13 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Biz sokaklarda kabadayılık yapmaya devam 137 8 Yanıtla
  • Necmi Güner:
    Güç teknoloji ile oluyor maalesef. 129 5 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Evdeki TV ler robot süpürgeler tehlike 115 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Teknoloji'nin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu ülkemiz bu konuda ne düzeyede bilemiyoruz ancak teknoloji konusunda çok çok çalışmalıyız sonsuz birşey olduğunu düşünebiliriz 89 2 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    Bu nasıl mümkün olabilir? çağrı cihazı denen şey ne acaba? 62 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:25:55. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement