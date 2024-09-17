Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail\'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı

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İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybetti, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2800 kişi yaralandı.

İSRAİL TÜM PAGER CİHAZLARA SIZDI

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. NNA'da yer alan haberde, " Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak Pager cihazlarının sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.





Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVE ÇAĞRILDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi. Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

ÇAĞRI CİHAZI KULLANMAYIN ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi. Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2800 YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, "Çağrı cihazlarının patlaması sonucu ülke genelinde 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır 2800 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

PATLAMALAR 30 DAKİKA DEVAM ETTİ

Lübnan'ın başkent Beyrut'un güney banliyölerinde, pek çok ambulansın bölgeye intikal ettiği görülürken, Hizbullah üyeleri ile sivil Lübnanlılar, patlamaların yaklaşık 30 dakika devam ettiğini belirtti.

PATLAMALAR, NETANYAHU'NUN GÜVENLİK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ SIRADA YAŞANDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan'da meydana gelen patlamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah ile gerilim artarken güvenlik güçleri yöneticileriyle üst düzey bir güvenlik görüşmeleri yaptığı sırada meydana geldi. Üst düzey güvenlik görüşmeleri, İsrail'in dün gece güvenlik kabinesinin yaptığı toplantıda, savaş hedeflerini Hizbullah'ın attığı roketlerle ağır hasar gören kuzey sınırındaki kasabalardan tahliye edilen on binlerce İsraillinin geri dönüşünü de kapsayacak şekilde genişletme kararını onaylamasından birkaç saat sonra yapıldı.

HİZBULLAH: KARŞILIK VERECEĞİZ

Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti. Açıklamada, İsrail'in "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi.

İRAN'IN BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ DE YARALILAR ARASINDA

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Mojtaba Amani, hafif yaralandı ve genel durumu iyi" ifadeleri kullanıldı. Bölgeden gelen son bilgiye göre Büyükelçi Amani'nin saldırı sonrası görme yetisini kaybettiği bildirildi.

İRAN'DAN LÜBNAN'A DESTEK MESAJI

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile telefonda görüştü. Lübnan'daki patlamalara ilişkin bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını belirten Erakçi, olayı "siyonist rejimin Lübnan vatandaşlarını hedef alan terör eylemi" şeklinde niteledi. Erakçi, yaralıların tedavisi veya Tahran'a nakli konusunda her türlü yardıma hazır olduklarını ifade ederek patlamalarda yaralanan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin son durumuna ilişkin de bilgi aldı. Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ise İranlı mevkidaşının dayanışma mesajı için teşekkür ederek, Lübnan hükümetinin söz konusu terör eylemine ilişkin ciddi soruşturma içinde olduğunu kaydetti.

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONUYU BMGK'YA TAŞIYACAK

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lübnan'ın birçok bölgesinde çok sayıda çağrı cihazının patlamasına sebep olan İsrail'in siber saldırısı en güçlü ifadelerle" kınandı. "İsrail'in savaşı Lübnan'a doğru genişletme tehditlerine" dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in gerilimi de "tehlikeli ve kasıtlı bir şekilde" artırdığına vurgu yapıldı. Açıklamada, Bakanlar Kuruluyla yapılan istişarelerin ardından "saldırıya ilişkin bilgiler tamamlanır tamamlanmaz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmak üzere hazırlıkların" başlatıldığı aktarıldı.

PİLLERE PATLAYICIYI MOSSAD YERLEŞTİRDİ İDDİASI

Sky News Arabia, MOSSAD'ın "Hizbullah'ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği" iddiasında bulundu. Haberde, MOSSAD'ın patlayıcılar yerleştirdiği pillerin sıcaklığını uzaktan yükselterek cihazları infilak ettirdiği de ileri sürüldü. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun da Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığına göre, cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildiği haberine yer verildi.