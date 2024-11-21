İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında can kaybı artıyor.
İsrail ordusunun dün Palmira kentinin merkezini ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi.
Yaşamını yitirenler arasında Suriye ordusu generalinin de bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi - Son Dakika
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