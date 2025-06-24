İsrail\'den Tahran\'a tahliye uyarısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraeebir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak İran'ın başkenti Tahran için tahliye uyarısı yaptı.

İsrail ve İran arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. Son olarak İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'ten bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yaptı.

TAHLİYE UYARISI

Tahran'ın 7'nci Bölgesi'nde, kırmızı alanda yaşayan herkesin bulundukları yeri terk etmesi gerektiğini söyleyen sözcü, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini belirtti.

Adraee, gelecek birkaç saat boyunca bu bölgeden uzak durulmadığı takdirde İran halkının güvenliğinin tehlikeye gireceğini kaydetti.