İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler - Son Dakika
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Dünya

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

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İran'dan gelen yüzlerce füze ile vurulan İsrail'de, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu gece Orta Doğu'da yoğun saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

01.10.2024 22:36
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İsrail'in Gazze'de başlattığı katliamı Lübnan'a taşıması ve Nasrallah başta olmak üzere çok sayıda Hizbullah komutanının öldürülmesi bardağı taşıran son damla oldu. İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattı. Tel Aviv sokaklarında siren sesleri yükselirken, İsrailliler panik halinde sığınaklara koştu. İsrail Ordu Sözcüsü, İran'ın füzeli saldırısının ardından 'Bu geceyi' işaret etti ve yoğun saldırılar düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Orta Doğu'de en sıcak gecelerden biri yaşanırken İsrail ve İran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık geleceği uyarısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Netanyahu'ya bir mesaj göndererek, "Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin" dedi.

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

"BU GECE ORTA DOĞU'DA GÜÇLÜ SALDIRI DÜZENLEYECEĞİZ"

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın füze saldırılarına ilişkin İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Hagari, İran'ın düzenlediği füze saldırılarının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savundu. İsrail Hava Kuvvetlerinin "tam kapasite" faaliyet gösterdiğini söyleyen Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu gece de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı. Hagari, Orta Doğu'da düzenleyecekleri saldırıların hedefinde İran'ın olup olmayacağına ise değinmedi. İsrail Ordu Sözcüsü, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, İran'ın füze saldırılarının "bedeli olacağını" ve karşılık verileceğini söylemişti.

İsrail\'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! \'Bu geceyi\' işaret ettiler

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Ordu, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • mehmet:
    hani ALLAH bizim yanımızdaydı hani cihatçılar kazanacaktı demekki ALLAH israilin yanında bence ALLAH müslümanları sevmiyor.... 25 102 Yanıtla
    Ömer Faruk Kurt:
    rabbim senin gibi müslüman görünümlü vatan hainlerini sevmiyor 6 9
    Murat Çevre:
    Ne kadar küçük Bey'in kışın den o zaman Allah Müslümanin yanında diye kimsenin burnu bile kanamasin oh ne ala .. Yok öyle dünya mücadelenin yap ondan sonra yardım iste Allah'tan öyle beleş yaşam yok 4 3
    Osman nuri öner:
    Senin benim gibi müslüman olursak tabii ki sevmez. Bak bir ölçü var. Allah'ın seni ne kadar sevdiğini merak ediyormusun?. Sen onu ne kadar seviyorsan işte o kadar.... 3 2
    Berhudar Arslan:
    ondan değil be abi Müslümanlar Allah'ın yanında değil İsrail oğullarının yanında ilkin zaten Filistin değilmiydi yanlarında olan İngilizlerle beraber 1 2
  • Ayhan Tezcan:
    editör reis 13 e bu yorumuna nasıl izin veriyorsunuz sizin kanınıza dokunmuyormu siz Müslüman değilmisiniz. 102 11 Yanıtla
    Berhudar Arslan:
    senin konu şeye geldi birisi bir hayrat çeşme yaptırmış zamanında Müslüman olduğu halde Müslümanlar içemez yazdırmış seninki farklı değil 3 0
  • Osman nuri öner:
    Netanyahu daha 15 saat olmadı persler ile yahudiler kadim dosttur dedi. Adeta yalvarmış aman bize saldırma diye. Ama nafile... korkunun ecele faydası yok. Hiç sevmem İran'ı. Lâkin kimbilir belki işler tersine döner. Eskiden beri ABD - İSRAİL - İRAN Kankadır demişimdir. Umarım ki beni yanıltsın. 37 7 Yanıtla
    mehmet:
    iyide seninkiler eyyyyy demekten başka ne yapıyorda irana laf söylüyorsun helal olsun diyeceksinizzzz 5 0
    Berhudar Arslan:
    bence şu anda kafan iyi atıldığında Ortadoğu'da yeni bir harita çizilmiş olmaz inşallah 0 0
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