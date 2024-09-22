Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. 10 yaşındaki bir çocuk Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüde çocuğun elinde bayrakla kaçtığı, polislerin de sıkıştırdığı görüldü.
Utanç manzarasına çevredekiler de tepki gösterdi. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran olayda Alman polisinin çocuğu gözaltına aldığı vurgulandı.
Birleşmiş Milletler'de temsil edilen bir ülkenin bayrağını taşıdığı için bir çocuğun gözaltına alınması nedeniyle Almanlara Nazi geçmişleri de hatırlatıldı.
Son Dakika › Dünya › İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)