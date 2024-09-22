İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar - Son Dakika
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Dünya

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

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Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan Almanya'nın Berlin şehrinde kaydedilen bir görüntü büyük tepki çekti. Filistin'e destek gösterisine katılan 10 yaşındaki bir çocuk bayrak taşıdığı gerekçesiyle polis tarafından dakikalarca kovalanarak gözaltına alındı. Utanç manzarasına çevredekiler de sert tepki gösterdi.

22.09.2024 15:07
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. 10 yaşındaki bir çocuk Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüde çocuğun elinde bayrakla kaçtığı, polislerin de sıkıştırdığı görüldü.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Utanç manzarasına çevredekiler de tepki gösterdi. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran olayda Alman polisinin çocuğu gözaltına aldığı vurgulandı.

NAZİ GEÇMİŞLERİ HATIRLATILDI

Birleşmiş Milletler'de temsil edilen bir ülkenin bayrağını taşıdığı için bir çocuğun gözaltına alınması nedeniyle Almanlara Nazi geçmişleri de hatırlatıldı.

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

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Son Dakika Dünya İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • abdurrahman yilmazturk:
    Teror bayrağına yapılması gereken muamele yapılmış. 8 32 Yanıtla
  • ikan Kiyici:
    köpek köpeği ısırmaz 2 0 Yanıtla
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