İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın - Son Dakika
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Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın

İsrail Dışişleri Bakanı Katz\'dan skandal çağrı: Türkiye\'yi NATO\'dan çıkarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." açıklamasının yankıları sürerken, İsrail'den hadsiz bir çıkış daha geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ın tehlikeli söylemlerde bulunduğunu söyleyerek NATO'dan çıkarılması için çağrıda bulundu.

29.07.2024 23:30
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, skandal bir açıklamada bulundu. Katz, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı.

ERDOĞAN: NASIL LİBYA'YA GİRDİYSEK, İSRAİL'E DE GİRERİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" açıklaması dünya kamuoyunda deprem etkisi yarattı. Küstah yanıt veren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'la Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in resmini yan yana koyup, sonunun Saddam Hüseyin gibi olacağını öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın

SKANDAL ÇAĞRI: TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN ÇIKARIN

Katz'ın açıklamasına Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, İsrailli bakan skandal açıklamalarına yenisini ekledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail'i istilayla ettiğini ve tehlikeli söylemlerde bulunduğunu" öne sürdü. Katz bu sebeple "diplomatlara bütün NATO üyeleriyle acilen temasa geçerek Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması için" çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İsrail, Libya, Nato, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Yunus Uslu: Sayın Erdoğan gerek yok bu söylemlere . Biliyorum biz Filistinin yanında olduğunu açıkça söyleyen bir ülkeyiz iyi de yapıyoruz ama hiç bir ülke içinde kendimizi perişan etmemeliyiz, ülkemizi, ekonomimizi hedef almalarına kapıyı açmamalıyız . Akıllı mücadele etmeliyiz ve en az zararla süreçleri tamamlamalıyız . Filistinde dahil her şey bir yere kadar önce kendi çıkarlarımızı gözetmeliyiz 92 45 Yanıtla
    Vedat Ersoy: O çıkarlar içinde önce insanları yaşatmak var,ama siz ekonomik ve vatan çıkarlarından bahsediyorsanız;1-İsrail vaat edilmiş topraklar haritasında Türkiyeninde bir kısmı varki bunu korumak gereklidir.2-doğu akdenizdeki enerji kaynaklarına erişmek istiyorsak filistin gibi bir yerde varlık göstermek zorundayız.3-Dünyaya silah teknolojimiz ve güçlülüğümüzü göstermek ve bize palazlanan ülkelere karşı korku salmak zorundayız.vs vs. Mesele usd’ye gelecek olan artıştan çok daha önemli aslında. Ancak sizin gibi düşünenler malesef kendi ekonomik çıkarları için bunları görmezden gelmektedir. 59 24 Haydar: Güzel değerlendirme… teşekkürler 21 10
  • Çiğdem …: Hoşt… 20 8 Yanıtla
  • Alper tunga: NATO zaten kendi (emperyalist) emellerine hizmet eden bir kuruluş. Biz kendi öz birliğimizi kurmalıyız. ittihadi İslam Birliği 20 7 Yanıtla
    Haydar: Adına bak yoruma bak! Filistin kadar Doğu Türkistan’a da sahip çıkaydık bi duruşumuzun olduğunu dünyaya bildirirdik. Halimize bi bakın ya gerçekten ne kadar uzağız. 6 1 Mert Ünlükara: Issız acun kaldi mu? 0 3 Alper tunga: Haydar . Benim milletim İslam'a bin sene hizmet etmiş. Adımla düşüncelerim gayet de uyuşuyor. Selçuklu sultanlarının unvanlarına bak derim 0 0 Mert Ünlükara: Alper Tunga Araplar ile ittihadı islam diye bir hayal gerçekleşebilir mi sence. Kimle kuracaksın ittihadı 0 0
  • Mustafa Tasdemir: Reiz yine yüksekten uçmuş, ertesi güne adama özür diletirler, yapma böyle. bizi de yakarsın 9 11 Yanıtla
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