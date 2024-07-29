İsrail Dışişleri Bakanı Katz\'dan skandal çağrı: Türkiye\'yi NATO\'dan çıkarın

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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, skandal bir açıklamada bulundu. Katz, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı.

ERDOĞAN: NASIL LİBYA'YA GİRDİYSEK, İSRAİL'E DE GİRERİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" açıklaması dünya kamuoyunda deprem etkisi yarattı. Küstah yanıt veren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'la Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in resmini yan yana koyup, sonunun Saddam Hüseyin gibi olacağını öne sürdü.

SKANDAL ÇAĞRI: TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN ÇIKARIN

Katz'ın açıklamasına Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, İsrailli bakan skandal açıklamalarına yenisini ekledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail'i istilayla ettiğini ve tehlikeli söylemlerde bulunduğunu" öne sürdü. Katz bu sebeple "diplomatlara bütün NATO üyeleriyle acilen temasa geçerek Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması için" çağrıda bulunduğunu açıkladı.