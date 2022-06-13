İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den İstanbul'daki vatandaşlarına uyarı: En kısa sürede şehri terk edin - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den İstanbul'daki vatandaşlarına uyarı: En kısa sürede şehri terk edin

13.06.2022 15:25
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den İstanbul'daki vatandaşlarına uyarı: En kısa sürede şehri terk edin

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hassan Sayid Khodaei'nin geçtiğimiz ay evinin önünde silahlı saldırıya uğramasının ardından misilleme yapılabileceği ihtimalini değerlendiren İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını genişletti. Bakan Lapid, İstanbul'daki İsrailli vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" çağrısında bulundu.

İsrail, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısı yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün yaptığı açıklamada İstanbul'daki vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" çağrısında bulundu.

"İRAN, İSRAİLLİLERE YÖNELİK MİSİLLEME GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeyin" uyarısında bulunmuştu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Son haftalarda İran, üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu ve İran, İsraillilere yönelik bir misilleme gerçekleştirebilir" denmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den İstanbul'daki vatandaşlarına uyarı: En kısa sürede şehri terk edin
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid.

"SALDIRI GİRİŞİMLERİ ÖNLENDİ" AÇIKLAMASI

İsrail, son olarak da İran'ın Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına saldırı girişimlerinin engellendiğini öne sürmüştü. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'un bu sabah paylaştığı habere göre, Türkiye'de faaliyet yürüten İranlı bir grubun geçen ay İsrailli hedeflere yönelik saldırı planları İsrailli ve Türk güvenlik birimleri tarafından önlendi.

TURİSTLERİ KAÇIRMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Basına konuşan İsrailli kaynaklara göre, İsrail ve Türk güvenlik birimleri Türkiye'de İranlı grubun İsrailli turistleri kaçırma girişimlerini engelledi.

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