İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: İsrail tek kelimeyle Türkiye'yi seviyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyareti çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü. İki Bakan, ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklama yaptı. Bakan Lapid "İsrail tek kelimeyle Türkiye'yi seviyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid konuşmasında şunları kaydetti;

"İsrail ve Türkiye bölgedeki iki güç ve daha da önemlisi çok uzun, ortak geçmişe ve tarihe sahip olan iki ulus. Tanah'a göre; Tanrı, İbrahim'e ilk kez vahyedildiğinde güneydoğudaki Türk şehri Harran 'daydı.""İbrahim de sizin dün uçakla geldiğiniz rotadan İsrail topraklarına geldi. O ve ailesi Türkiye'yi asla unutmadı. Konsolosluğunuzu korkutmak istemiyoruz Sayın Bakan ama bizim kitabımıza göre aslında hepimiz Türkiye'den geliyoruz."'TÜRKİYE'NİN, İSRAİL'İ TANIYAN İLK MÜSLÜMAN ÜLKE OLDUĞUNU UNUTMADIK'"Sayın Bakan ilişkilerimizde iniş çıkış olmamış gibi davranmayacağım ancak Türkiye'nin 1949 yılında İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olduğunu unutmadık. ve her zaman diyaloga ve işbirliğine nasıl geri döneceğimizi biliyorduk. Uzun geçmişleri olan milletler her zaman bir faslı kapatıp yenisini açmayı bilirler. Bugün burada yaptığımız da bu. İbrahim Mutabakatı'nın ardından teröre, istikrarı baltalama girişimlerine karşı Ortadoğu'da yeni bir güç ortaklığı yaratıldı. Son aylarda terör saldırılarında 19 İsrailli hayatını kaybetti. Bu tür son saldırıda üç İsrailli sokakta baltalarla katledildi. Terörle kararlılıkla mücadele ediyoruz ve dostlarımızdan bu savaşta bizimle işbirliği yapmalarını bekliyoruz. Bu bağlamda, İran Devrim Muhafızları 'nı yaptırımlara tabi terör örgütleri listesinde tutma kararlarından dolayı Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'e teşekkür etmek istiyorum. Son aylarda, Başbakan Bennett, Savunma Bakanı Gantz ve ben bu konuda Amerikalılarla yakın bir şekilde çalıştık ve ve Amerika'nın bu kararı, derinden sahiplenilen ortak değerlere ve temel stratejik çıkarlara dayanan bir ittifak olan bizimle ABD arasındaki kırılmaz ittifakın bir başka kanıtıdır."'BİNLERCE İSRAİLLİ HER GÜN TÜRKİYE'YE GELİYOR'"Bir Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl aradan sonra İsrail'e yaptığı ilk ziyaret olan bu ziyaretin ardından, ikimiz sadece diplomatik ve güvenlik ilişkilerimizde değil, ekonomik ilişkilerimizde de ilerleme görmeyi bekliyoruz. Amaç, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve sivil işbirliğini oluşturmak ve genişletmek. İşletmeden işletmeye ve insandan insana bağlar oluşturmak. ve iki ülkenin karşılaştırmalı avantajlarından bölgesel ve küresel olarak yararlanmak. Pandemi sırasında ve hatta siyasi gerginlik dönemlerinde bile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği sürekli yükseliyordu. Geçen yıl işbirliği emsalsiz bir kapsama ulaştı. Bu memnuniyetle karşılanan bir süreç ama bununla yetinmeyeceğiz. Bugünkü görüşmemizde 'ortak ekonomik komisyonumuzu' yeniden başlatma ve ülkelerimiz arasında yeni bir sivil havacılık anlaşması için çalışmalara başlamak konusunda anlaştık. Diplomasinin ötesinde Sayın Bakan, İsrail tek kelimeyle Türkiye'yi seviyor. Kültürünüzü ve müziğinizi, güzel kumsalları ve renkli çarşıları seven binlerce İsrailli ile her gün onlarca uçakla İsrail'den Türkiye'ye hareket ediyor. Sayın Bakanım ziyaretiniz ve bu sabah yaptığımız verimli, dürüst ve verimli sohbetler için sizi takdir ediyorum. Bugün, sadece bizim değil, çocuklarımızın da yıllarca yararlanacağı ilişkilerimizi geliştirmek için yeni bir çerçeve başlatıyoruz."