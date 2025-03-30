İsrail Dışişleri Bakanı\'ndan Erdoğan\'a Sert Sözler, Türkiye\'den Daha Sert Yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı skandal açıklamaya "Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır" diyerek yanıt verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamaya imza attı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇOK SERT TEPKİ

İsrailli bakanın skandal açıklamasına Türkiye sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Saar'a tepki göstererek; "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır" dedi.

"ENDİŞELERİMİZİ DERİNLEŞTİRMEKTEDİR"

Bakanlığın açıklamasında ayrıca şöyle denildi: "Bu tutum, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir.

"İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI MASUM SİVİLLERİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye'nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail'in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."

ÖMER ÇELİK'TEN DE TEPKİ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrailli bakana tepki gösterdi. "Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanıGideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir" diye yazan Çelik, "Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.