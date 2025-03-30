İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt - Son Dakika
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Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı\'ndan Erdoğan\'a Sert Sözler, Türkiye\'den Daha Sert Yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadelerine Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert bir yanıt geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır" denildi.

30.03.2025 21:43
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı skandal açıklamaya "Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır" diyerek yanıt verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamaya imza attı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇOK SERT TEPKİ

İsrailli bakanın skandal açıklamasına Türkiye sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Saar'a tepki göstererek; "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır" dedi.

"ENDİŞELERİMİZİ DERİNLEŞTİRMEKTEDİR"

Bakanlığın açıklamasında ayrıca şöyle denildi: "Bu tutum, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir.

"İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI MASUM SİVİLLERİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye'nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail'in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."

ÖMER ÇELİK'TEN DE TEPKİ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrailli bakana tepki gösterdi. "Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanıGideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir" diye yazan Çelik, "Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın skandal Erdoğan açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki

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Son Dakika Dünya İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yusuf Bulut:
    demekki neymiş CHP nin peşinden gidenler israil ve İngiltere Yahudi Ermeni ler.cunku kim kimi destekliyor anlayın uyanın müslüman kuklalar..bu vatan hepimizin...demekki tek gerçek AKP RECEP TAYYİP ERDOĞAN..DOGRUYOL 82 62 Yanıtla
  • mehmet karatas:
    İsraile girme vakti geldi. 82 25 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    İsrail ne demiş onu da yazsaydınız da kinimiz tazelenseydi 36 5 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    İSRAİL KONSOLOSLUĞU KAPATILSIN VE GÖREVLİLERİ SINIRDIŞI EDİLSİN 25 2 Yanıtla
  • Mezara Kadar:
    Bırakın da bu iblislerin sonunu biz getirelim hiç olmasa kitabımızda ve tarihte yer ediniriz ansızın 21 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    yav he he 8 5 Yanıtla
  • 199715:
    İsrail ne drmiş? Onu da yazsaydınız ya. 13 0 Yanıtla
  • murat çelik:
    İsrail egzama olmuş ilacı bizde 7 2 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    İsrail dışişleri bakanı haklı starbucksda kahve içelim 1 7 Yanıtla
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