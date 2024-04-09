İsrail, Türkiye\'yi ABD\'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın

Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. Gazze'de aylardır sivil katliamı yapan İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı tehditkar açıklamada, Türk ekonomisine zarar verecek ekonomik tedbirler alacaklarını ve ABD'deki ülke ve kuruluşlarla Türk ürünlerinin ithalatının engellenmesi için temasa geçilme talimatı verdiğini açıkladı.
İsrail 7 Ekim'den beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 75 binden fazlasının yaralanmasına yol açan Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Bölgedeki insanlar açlık ve sefaletin yanı sıra ölümün pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye, Gazze'ye gönderdiği insanı yardım gemileriyle Filistinlilere yönelik desteğini ilk günden beri sürdürüyor.
Son olarak ise Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasının Gazze'de ateşkes ilan edilene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar yürürlükte kalacağını duyurdu. Filistin'in yanında olmaya devam edileceğinin altının çizildiği açıklamanın ardından İsrail'den Türkiye'ye yönelik tehdit geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından öfke dolu bir açıklamada bulundu.
Israel Katz, "İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını, Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim. Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak." sözleriyle küstah bir açıklamada bulundu.
Türkiye'den İsrail'e ticareti kısıtlanan ürün grupları:
Son Dakika › Dünya › İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın - Son Dakika
Türkiye'deki yardım dernekleri, Ramazan ayı boyunca 30 ülkede 7 bin 625 yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Yeryüzü Doktorları adlı insani yardım kuruluşu, Ramazan ayında kumanya dağıtımlarını 30 ülkede gerçekleştirerek kriz bölgelerine destek oldu. Ayrıca dernek, Gazze'de çalışmalarını sürdürerek on binlerce kişiye iftar sofrası kurdu ve mobil sağlık ekipleriyle açlık krizinin yaşandığı bölgelere yardım kolileri ulaştırdı. Beslenme sağlığı merkezleriyle de malnutrisyon hastalığına karşı tıbbi beslenme tedavisi uygulayan dernek, sürdürülebilir çözümlerle faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirtti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 16'sı düzensiz göçmen 17 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botun hareket halinde olduğunu tespit ederek bölgeye ulaştı ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenleri kurtardı. 16 düzensiz göçmen Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Türk uyruklu kişi ise gözaltına alındı.
Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen taşkınlardan etkilenen bölgelerde 86 binden fazla kişi kurtarıldı. Ülkede sel bölgelerinden bugüne kadar tahliye edilen kişi sayısı 86 bini aştı. Yaklaşık 8 bin 500 kişi geçici barınma merkezlerine yerleşti. Su altında kalan köylerden 81 bin küçük ve büyükbaş hayvan tahliye edildi. Sel nedeniyle Batı Kazakistan, Atrau, Aktöbe, Kostanay, Pavlodar, Akmola, Karagandı ve Ulutau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)