İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın - Son Dakika
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İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın

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Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. Bu karar sonrası açıklamada bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ABD'deki dostlarına talimat verdiğini belirterek ''Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak'' ifadelerini kullandı.

09.04.2024 12:40  Güncelleme: 12:45
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Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. Gazze'de aylardır sivil katliamı yapan İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı tehditkar açıklamada, Türk ekonomisine zarar verecek ekonomik tedbirler alacaklarını ve ABD'deki ülke ve kuruluşlarla Türk ürünlerinin ithalatının engellenmesi için temasa geçilme talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail 7 Ekim'den beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 75 binden fazlasının yaralanmasına yol açan Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Bölgedeki insanlar açlık ve sefaletin yanı sıra ölümün pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye, Gazze'ye gönderdiği insanı yardım gemileriyle Filistinlilere yönelik desteğini ilk günden beri sürdürüyor.

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TÜRKİYE'NİN KISITLAMA KARARI İSRAİL'İ ÖFKELENDİRDİ

Son olarak ise Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasının Gazze'de ateşkes ilan edilene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar yürürlükte kalacağını duyurdu. Filistin'in yanında olmaya devam edileceğinin altının çizildiği açıklamanın ardından İsrail'den Türkiye'ye yönelik tehdit geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından öfke dolu bir açıklamada bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit: Türk ekonomisine zarar verecek tedbirler alacağız

"TÜRK ÜRÜN İTHALATININ ENGELLENMESİ İÇİN ABD'Lİ DOSTLARIMIZA TALİMAT VERDİM"

Israel Katz, "İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını, Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim. Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak." sözleriyle küstah bir açıklamada bulundu.

Türkiye'den İsrail'e ticareti kısıtlanan ürün grupları:

  • Alüminyum Teller
  • Boyalar
  • Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
  • Beton Mikserleri
  • Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları
  • Çelik Filmaşin
  • Çelik Kaplar ve Depolar
  • Çelik Köprü Aksamı
  • Çelik Kuleler
  • Çelik Profiller
  • Çimento
  • Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve
  • Levhalar
  • Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
  • Demir-Çelik Tüm Teller
  • Ekskavatörler
  • Elektrik Kabloları
  • Elektrik Panoları
  • Fayanslar
  • Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
  • Forkliftler
  • Granit
  • Halat ve Kablolar
  • Hırdavat Ürünleri
  • Hidrolik Yağlar
  • İnşaat Demiri
  • İnşaat Makinaları
  • İnşaat Yalıtım Malzemeleri 29. İnşaatta Kullanılan Camlar 30. Kimyasal Bileşikler
  • Kimyasal Gübreler
  • Klinker
  • Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
  • Kükürt
  • Madeni Yağlar
  • Makaralı Zincirler
  • Mermer
  • Metal İşleme Makinaları
  • Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
  • Mineral Gübreler
  • Motor Yağları
  • Paletler
  • Plastik Borular
  • Sandviç Paneller
  • Seramikler
  • Solvent Boyalar
  • Tel Çekme Makinaları
  • Testere Makinaları
  • Tuğlalar
  • Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
  • Vernikler
  • Vinçler
  • Yapıştırıcılar ve Tutkallar
  • Yassı Çelik Ürünleri
İsrail, Türkiye\'yi ABD\'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • davut taş: cesurlar bir gün korkaklar her gün ölür 45 0 Yanıtla Ali Güven: aynen kardeşim keşke ilk günlerde alınsaydı bu karar 15 4
  • Mehmet Emin Aloş: Recep Tayyip Erdoğan Son zamanlarda bundan Dolayı günden güne kaybediyor muhalefet tepki verince İsrail ile ticareti rafa kaldırıyor neden daha ilk baştan elini vicdanına koyarak net tavır koymuyorsun ki yazık özülüyorum 22 yıldır desteklediğimiz Bir Lider son zamanlarda muhalefetin tepki verdiklerini sadece yapması içler acısı 23 6 Yanıtla Celal Kocatürk: Fatih Erbakan ültimatom vermese bunusa yapmayacaklar 9 15
  • Celal Kocatürk: Sağolsun Fatih Erbakan duruşu ile bu kararın alınması isabet oldu 11 17 Yanıtla
  • Nuri Çırak: Geç kalınmış bir karar din mehzep ırk ayırmıyoruz insanlık adına yapılması gereken bir durum bu dünya herkesin özgürce yaşanması gereken bir yer. 8 3 Yanıtla
  • necmettin sağlam: itrail itine ne dedi yalı beraber yiyoruz dedi 3 4 Yanıtla
  • yıldıray yanık: israil Türkiye'yi babasına şikayet etmiş. 5 0 Yanıtla
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