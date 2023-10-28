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İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri yeniden değerlendireceğiz - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri yeniden değerlendireceğiz

Son Güncelleme: 28.10.2023 19:00

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'ndeki konuşmasının ardından, "Türkiye'den gelen sert açıklamalar nedeniyle tüm diplomatik personelin geri gelmesi talimatını verdik. Türkiye'yle ilişkileri yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Mitinge katılım yoğun olurken, alandaki kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i sert sözlerle hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye ile ilişkileri yeniden değerlendireceklerini kaydetti. Cohen, "Türkiye'den gelen sert açıklamalar nedeniyle tüm diplomatik personelin geri gelmesi talimatını verdik. Türkiye'yle ilişkileri yeniden değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri yeniden değerlendireceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri yeniden değerlendireceğiz - Son Dakika
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